Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генерального прокурора.

Неназванный истец обратился в Верховный суд с требованием признать указ президента противоправным и отменить его. Однако ВС отказался рассматривать это дело.

“Этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства”, — заявили в суде.

Истец обосновал иск тем, что указ противоречит Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента на отстранение судьи КСУ от занимаемой должности. Вопрос о неконституционности указа должен рассматривать Конституционный Суд, считают судьи ВС.

“Анализ […] свидетельствует о том, что несоответствие указов Президента Украины положениям Конституции Украины может быть основанием для принятия исключительно Конституционным Судом Украины решения о неконституционности этих указов”, — объяснили в суде.

Напомним, после скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.