Верховный суд остановил выполнение решения Печерского суда Киева, который взыскал с "ПриватБанка" $350 миллионов в пользу братьев Игоря и Григория Суркисов.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

“8 сентября 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда открыл кассационное производство по делу № 757/7499/17-ц по кассационной жалобе Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года”, – говорится в сообщении.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ “ПриватБанк” и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Отмечается, что удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскании с АО КБ “ПриватБанк” денежных средств в сумме 347 млн долларов США.

Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом.

“Применяя такое приостановление исполнения, Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон”, – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.

4 сентября министр юстиции Денис Малюська призвал нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег “ПриватБанка” по решению суда.