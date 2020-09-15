Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции протестуют против распоряжения Кабинета Министров Украины от 2 сентября о реорганизации колледжа и присоединении его к Национальному университету физического воспитания и спорта.

В связи с таким решением студенты колледжа объявили бессрочную забастовку с требованием к Правительству и Парламенту Украины отменить распоряжение. Кроме того, они требуют уволить и.о. министра образования Сергея Шкарлета, а также министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

15 сентября митингом-показом спортивного мастерства под Верховной Радой начинаются акции протеста студентов.

Сегодня с самого утра они разложили маты под зданием Парламента. Впоследствии на них они начали демонстрировать физические упражнения, элементы борьбы.

Студенты принесли с собой флаги Украины и плакаты с лозунгами против реорганизации колледжа.

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

Фото: t.me/zejaba

СПРАВКА. Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного – высшее учебное заведение физической культуры І уровня аккредитации в Киеве. Основан в 1966 году. Колледж является базовым учреждением для подготовки спортивного резерва для сборных команд Украины. Учреждение имеет отделения: по футболу, легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтованию, художественной гимнастике, плаванию, синхронному плаванию, дзюдо, вольной борьбе, боксу, акробатике, велоспорту, настольному теннису.