Во вторник, 15 сентября, с самого утра под стенами Верховной Рады в центре Киева проходит митинг студентов Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции протестуют против распоряжения Кабинета Министров Украины от 2 сентября о реорганизации колледжа и присоединении его к Национальному университету физического воспитания и спорта.

В связи с таким решением студенты колледжа объявили бессрочную забастовку с требованием к Правительству и Парламенту Украины отменить распоряжение. Кроме того, они требуют уволить и.о. министра образования Сергея Шкарлета, а также министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

15 сентября митингом-показом спортивного мастерства под Верховной Радой начинаются акции протеста студентов.

Сегодня с самого утра они разложили маты под зданием Парламента. Впоследствии на них они начали демонстрировать физические упражнения, элементы борьбы.

Студенты принесли с собой флаги Украины и плакаты с лозунгами против реорганизации колледжа.

СПРАВКА. Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного – высшее учебное заведение физической культуры І уровня аккредитации в Киеве. Основан в 1966 году. Колледж является базовым учреждением для подготовки спортивного резерва для сборных команд Украины. Учреждение имеет отделения: по футболу, легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтованию, художественной гимнастике, плаванию, синхронному плаванию, дзюдо, вольной борьбе, боксу, акробатике, велоспорту, настольному теннису.