Об этом сообщает немецкая медиакомпания DW.

Верховный суд Германии постановил, что ограничения во время эпидемии коронавируса автоматически не распространяются на свободу собраний. Судьи сказали, что чиновники должны изучать предложения о проведении демонстраций в каждом конкретном случае.

Федеральный конституционный суд Германии осудил решение, принятое властями города Штутгарт (Баден-Вюртемберг) за то, что там было отказано в проведении демонстрации из 50 человек против карантинных мер, связанных с коронавирусом.

Отмечается, что статья 8 о свободе собраний Основного закона Германии может быть ограничена только путем административного усмотрения в отношении “конкретных обстоятельств”.

Отметим, что человек, который хотел организовать демонстрацию, планировал широко осветить посягательства на основные права и свободы с момента начала пандемии в Германии еще в середине марта.