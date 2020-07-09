Об этом сообщается в материале издания The New York Times.

“Верховный суд в четверг расчистил путь для прокуроров в Нью-Йорке, чтобы увидеть финансовые отчеты президента Трампа. Однако записи будут защищены от общественного контроля в соответствии с правилами секретности до окончания выборов. И возможно до бесконечности. В отдельном решении суд постановил, что Конгресс не может, по крайней мере, на данный момент, видеть многие из тех же записей. Голосование в обоих случаях было 7 к 2″, – сказано в материале.

Председатель Верховного суда Робертс написал, что вопросы разделения власти не были рассмотрены нижестоящими судами должным образом. В свою очередь Трамп сразу же атаковал в Твиттере, назвав такие решения политическим преследованием.

Уточняется, что президент просил суд заблокировать оба набора повесток, запрашивающих информацию у его банкиров и бухгалтеров. При этом фирмы указали, что будут соблюдать судебное решение.

“Палата представителей демократов и нью-йоркской прокуратуры заявила, что записи могут пролить свет на запутанность иностранных дел Трампа, возможные конфликты интересов, уплатил ли он свои налоги и нарушили ли его платежи за тайные деньги законы о финансировании избирательной кампании. Один из случаев касался повестки в бухгалтерскую фирму Трампа, Mazars USA, из офиса окружного прокурора Манхэттена Сайруса Р. Вэнса-младшего, демократа. Он добивался восьмилетнего ведения налоговой и деловой отчетности в связи с расследованием роли, которую Трамп и организация Трампа сыграли в выплатах за молчаливое вознаграждение, произведенных в преддверии выборов 2016 года. Вэнс выразил удовлетворение решением в его пользу”, – говорится в статье.

По словам адвокатов Трампа, он защищен от всех уголовных разбирательств и расследований, пока он остается на своем посту.

“Третий набор повесток поступил из комитетов Палаты по финансовым услугам и разведке и был адресован двум финансовым учреждениям, которые имели деловые отношения с г-ном Трампом, Deutsche Bank и Capital One. Они искали множество финансовых документов, связанных с президентом, его компаниями и его семьей. Даниэль Хантер, представитель Deutsche Bank, заявил, что он будет соблюдать окончательные решения судов. “Deutsche Bank продемонстрировал полное уважение к судебному процессу в США и оставался нейтральным на протяжении всего процесса”, – сказал он в заявлении. Другая коллегия из трех судей Второго округа распорядилась раскрыть большинство запрашиваемых материалов. Это сделало исключение для конфиденциальной личной информации, не связанной с расследованиями комитета”, – сказано в материале.

Отмечается, что в данных делах проверялась независимость Верховного суда, где большинство составляют республиканцы, двое из которых назначены непосредственно Дональдом Трампом.