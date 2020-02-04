Об этом #Буквы узнали из данных Единого реестра судебных решений.

Как сообщалось ранее, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. 28 января бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.

Из материалов суда следует, что адвокат Василий Медведь подал в Верховный суд заявление, в котором требовал признать противоправным и недействительным указ Владимира Зеленского об освобождении бывшего директора ГБР и восстановить Романа Трубу в должности.

Суд рассмотрел исковое заявление и принял решение вернуть его истцу. Теперь Труба может обжаловать это решение или обратиться в административный суд повторно.

“Исковое заявление … вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами. Копию постановления о возвращении искового заявления прислать лицу, подавшему исковое заявление. Возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом. Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня вынесения и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование”, — говорится в решении суда.