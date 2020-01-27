Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В понедельник, 27 января, Верховный суд США 5 голосами против 4 принял решение разрешить администрации действующего президента Дональда Трампа принять нормы, призванные затруднить получение вида на жительство для граждан других государств, которые имеют низкие уровни дохода.

Отмечается, что процедура получения вида на жительство может быть усложнена для тех иностранных граждан, которые получают или хотят получать государственную помощь от США: медицинскую страховку, талоны на питание и жилье и другую.

Как известно, летом 2019 года вопрос введения этих норм стал причиной активных дискуссий в США. Правозащитники и ряд штатов немедленно выступили против, утверждая, что эти изменения будут наказывать иммигрантов, которые полагаются на временную помощь со стороны правительства и налагают расходы на штаты.