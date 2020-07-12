Верховный суд США (SCOTUS) согласился с требованиями прокуратуры Нью-Йорка, обязав президента Дональда Трампа раскрыть данные своих налоговых деклараций за последние девять лет. Суд длился почти два года.

Об этом сообщает CNN.

Так, нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, которая вела налоговые дела Трампа, и еще два банка – Deutsche Bank и американский Capital One – обязаны раскрыть налоговые декларации, данные о займах, кредитах и других финансовых операциях Дональда Трампа за последние девять лет.

Такой иск подал прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнсом.

Решение Верховного суда позволит помочь расследованию о тайных выплатах двум женщинам, которые утверждают, что вступали в связь с Трампом и затем получили значительные суммы за молчание.

За раскрытие налоговых данных Трампа высказались семь судей Верховного суда. Двое проголосовали против.

В чем подозревают Трампа?

Дональд Трамп оказался первым президентом США за последние 50 лет, который не раскрыл данные своих налоговых деклараций. Данную традицию обнародовать налоговую декларацию начал Ричард Никсон, хотя, не совсем добровольно: анонимный сотрудник налоговой службы передал журналистам налоговые документы президента США, после чего выяснилось, что Никсон задолжал государству почти $400 тысяч.

После этого все без исключения кандидаты в президенты США еще во время предвыборной кампании публиковали свои налоговые декларации.

Не стал этого делать только Трамп.

Но в июне 2015 года Трамп заявил, что состояние будущего президента США составляет $8 737 540 000.

А вот журнал Forbes не поверил Трампу, оценив его состояние лишь в $4,1 миллиарда.

По оценке журнала Forbes, в апреле 2019 года состояние Трампа составляло $3,1 млрд

В апреле 2020 года стоимость всех активов Трампа снизилась – у главы Белого дома $2,1 миллиарда.

Реакция Трампа на решение суда

После решения суда Трамп заявил, что решение было несправедливым:

“Верховный суд направляет дело обратно в нижестоящий суд. Это все политическое преследование. Я победил в охоте на ведьм Мюллера и других, и теперь я должен продолжать сражаться в политически коррумпированном Нью-Йорке. Несправедливо по отношению к этому президентству или администрации!”

Банк, владеющий некоторыми финансовыми отчетами Трампа, отреагировал на решение SCOTUS

Финансовые документы президента Трампа будут по-прежнему заблокированы, так как Верховный суд постановил отправить дело обратно в суд нижестоящей инстанции для дальнейшего рассмотрения.

“Deutsche Bank продемонстрировал полное уважение к судебному процессу в США и оставался нейтральным на протяжении всего процесса. Мы, конечно, будем соблюдать окончательное решение судов”, – заявил представитель Deutsche Bank Даниэль Хантер.

Реакция палаты представителей

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что решения Верховного суда, связанные с финансовыми отчетами президента Трампа, являются “плохой новостью” для президента.

“Тщательное чтение постановлений Верховного суда, касающихся финансовой отчетности президента, не является хорошей новостью для президента Трампа”, – сказала она в заявлении.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер отреагировал на решения Верховного суда, заявив, что суд “поддержал основополагающий принцип нашей демократии, согласно которому никто не может быть выше закона”.

Когда обнародуют декларации Трампа

Юридический аналитик CNN Джеффри Тообин заявил, что налоговые декларации президента Трампа не будут опубликованы в 2020 году.

“Он хранит свои налоговые декларации в секрете гораздо дольше, чем любой кандидат в президенты в современной истории президентских выборов. Эти записи не будут доступны в 2020 году. Это было бы бедствием для президента. Это победа для него”, – говорит Тообин.

Решения Верховного суда выигрывают время для Трампа, заявил юридический аналитик CNN Джоан Бискупич.

Заявление адвоката Трампа

Джей Секулоу, адвокат президента Трампа, заявил, что они “рады”, что Верховный суд “временно заблокировал” получение Конгрессом и прокуратурой Нью-Йорка финансовых отчетов Трампа.

Теперь они продолжат искать конституционные и правовые вопросы в судах низшей инстанции.

“Мы рады, что в решениях, вынесенных сегодня (9 июля), Верховный суд временно заблокировал как Конгрессу, так и прокуратуре Нью-Йорка получение финансовых отчетов Президента. Теперь мы приступим к рассмотрению дополнительных конституционных и правовых вопросов в нижестоящих судах”.

В Белом доме также заявили, что решение суда не передавать документы Конгрессу – это победа для Трампа.

Дональд Трамп по-прежнему считает, что он имеет право на абсолютный иммунитет.