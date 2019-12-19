Об этом сам Горковенко написал в Facebook.
“Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к Президенту Украины и принял решение, которым признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского, которым он отменил указ о моем назначении членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания… Факт нарушения закона установлен судом”, – отметил Горковенко.
Он также заявил, что это первое судебное решение по отмене указов Зеленского.
Как сообщалось, 4 мая 2019 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.
Однако после вступления в должность Президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.
Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового Главы государства Зеленского.
- Назначенный Президентом Петром Порошенко член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко заявил, что намерен обжаловать в суде указ Владимира Зеленского об отмене его назначения на эту должность.
- Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, которые произошли в начале мая.
- Напомним, что глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.