Верховный суд частично удовлетворил иск Владимира Горковенко и принял решение о возвращении его на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сам Горковенко написал в Facebook.

“Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к Президенту Украины и принял решение, которым признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского, которым он отменил указ о моем назначении членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания… Факт нарушения закона установлен судом”, – отметил Горковенко.

Он также заявил, что это первое судебное решение по отмене указов Зеленского.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность Президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового Главы государства Зеленского.