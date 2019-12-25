Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в Париже до сих пор настолько хрупкий после пожара, что вероятность сохранить его конструкцию полностью составляет лишь 50 %.

Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, реставрационные работы в соборе после пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года.

Шове уточнил, что своды Нотр-Дама могут обрушиться из-за строительных лесов, установленных еще до пожара.

“Сегодня мы можем сказать, что существует 50 % вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50 % вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно”, – подчеркнул Шове.

Одним из самых сложных этапов работ является изъятие 50 тыс. элементов строительных лесов, установленных в задней части собора.

“Нам нужно полностью извлечь строительные леса для того, чтобы сохранить здание. Получается, реставрацию собора начнем, скорее всего, не раньше 2021 года. После того, как строительные леса будут сняты, нам необходимо оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить”, – рассказал Шове.

Согласно его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор. При этом полное восстановление может занять больше времени.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада. В то же время эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Стоит отметить, что в этом году впервые более чем за 200 лет со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери не проводилась Рождественская месса.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Огонь нанес зданию значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша.