Украинка Вероника Мосевич сейчас живет в Германии, занимается любимым делом - созданием песен, и с недавних пор еще и пишет исторические романы. Ее первая рукопись "Ґардарика. Тайна забытого мира" в этом году получила награду "Международный выбор" в рамках престижного международного литературного конкурса "Коронация слова" и уже вышла в свет в издательстве "Клуб семейного досуга".

Как неожиданно сама для себя начала писать, как находит для этого время и о чем ее первая книга, Вероника Мосевич рассказала в интервью для портала #Буквы.

Как Вы узнали о конкурсе “Коронация слова” и направили на него свою рукопись?

О Международном литературном конкурсе “Коронация слова” я знала со времени его основания. Мне всегда хотелось написать роман и направить на этот конкурс. Помню, когда я впервые услышала о нем, мне очень понравилась само название. Оно такое знаковое, величественное и многообещающее. Только вдумайтесь: Коронация слова.

Но, как это часто бывает, когда чего-то сильно хочешь, мечтаешь, то времени на это не хватает. Ведь каждому человеку хочется каждый день вечером отдохнуть от дневной суеты. Так где же найти лишние часок-другой? У меня еще тогда дети были маленькие и, кроме этого, я сотрудничала в то время с тремя музыкальными студиями. Это такие студии, как “Феникс”, “Казак” и “6 секунд”. Я писала слова, музыку, аранжировки. Мои произведения пела не только я, но и другие певцы наших студий. Аранжировку приходилось делать ночью, когда все внимание можно сконцентрировать на произведении. Кроме этого, я еще и умудрялась находить время для выступлений и подготовки к ним.

Поэтому год за годом я себе разве-что обещала, что когда-то все-таки возьмусь за написание романа и пришлю его на конкурс. Неоднократно выражала это желание перед моими детьми. И вот как-то, перед Новым 2016 годом, мы с моей дочерью Анастасией и зятем Александром прогуливались по вечернему Гамбургу. Я восторженно рассказывала о том, что я нового нашла из самых последних исторических исследований и какие выводы из этого сделала. И раз сказала свою любимую фразу: “Вы не представляете, как бы я хотела написать исторический роман на эту тему!”. На что Анастасия ответила: “Сколько ты еще будешь об этом говорить? Надо уже немедленно садиться и писать”. Я говорю: “Да времени же нет”. Дочь ответила: “Кто хочет написать, то садится и пишет. Важно начать. Вот прямо сейчас приходишь домой и начинаешь свой роман”. Что я и сделала. С тех пор мой обычный ритм очень изменился.

Уже в 2018 году, когда я считала, что мой роман завершен и можно прислать его на “Коронацию слова”, вдруг случилось непредвиденное. Я узнала что-то такое, что непременно надо было написать в романе. Для этого требовалось время, некоторые разделы нужно было переделать, дописать и тому подобное. И я просто банально не успела до 1 декабря его отправки. Тогда мне было очень жаль, что так произошло. И я подумала: “Ну что же, так должно быть. Следовательно, нужно еще дописывать”. После этого я его много раз пересматривала и писала. Затем длинные редактирование, корректура. И я очень колебалась, подавать на конкурс и ждать еще почти год на его результаты, выдавать. Каждый день мое мнение менялось. Ведь год я уже потеряла, а теперь еще год ждать.

У нас в Гамбурге есть книжный клуб “Buchscharing”. Каждый раз, когда мы собирались, девушки инициативно голосовали за то, чтобы я обязательно прислала на конкурс. Но решающими оказались слова моих детей. Они окончательно меня таки убедили послать произведение, я писала два с половиной года. Таким образом я подготовила все файлы и направила в “Коронацию слова”. Ожидание было слишком долгим, поэтому я решила написать второй роман. Карантин помог мне успокоиться и пережить это долгое ожидание.

И тут настал июнь. Результаты за карантина немного запаздывали. И уже через неделю перед онлайн-трансляцией я несколько раз заглядывала в свою электронную почту, и ничего от конкурса не получила. Затем два дня вовсе не смотрела, потому что была занята. И вдруг очень поздно вечером второго дня после празднования дня рождения я решила посмотреть, есть ли какие-то новости, причем уже совсем без надежды. Спать хотела безумно, глаза закрывались, но я все-таки начала просматривать входящие сообщения, а их за два дня накопилось очень много. В какой-то момент я уже хотела закрыть ноутбук, и вдруг мое внимание привлекла желтая отметка: следовательно, важное письмо. Смотрю: “Коронация Слова”. Мгновенно спать расхотелось! С замиранием сердца читаю: “Ваше произведение “Ґардарика. Тайна забытого мира” получил высокую оценку экспертов и жюри конкурса”. Заснуть я уже не могла! И буря эмоций, бушующая внутри меня, не давала мне расслабиться. Я просто подпрыгивала от счастья в постели. Скажу правду: да, эта последняя неделя ожидания была самой тяжелой. И в эти дни я начала получать предложения от издательств, которые предлагали мне выдать мой роман. Значит, надо было решать, кого выбрать.

Какие были первые эмоции после того, как узнали о своей награде?

В день онлайн-награждения мы всей семьей смотрели церемонию на youtube-канале “Коронация слова”. Фамилий было много. Называли всех, поднимаясь снизу вверх, до первых мест. Я слушала, радовалась за других, и моей фамилии все не было и не было. И я подумала: “Да нет, меня, наверное, не рекомендуют к награждению”. Я открыла электронную почту и решила еще раз перечитать письмо от оргкомитета. Читаю, и вдруг моя дочь подбежала ко мне и воскликнула: “Мама, и это тебя называют! Международный выбор!”. Я аж подскочила. Я прыгала и, как ребенок, радовалась от того, что мое произведение действительно высоко оценено и получил награду. Вот тогда я поняла: то, что произошло, имеет большое значение. Моя книга будет напечатана с логотипом “Коронации слова”! Вау!

Чем заинтересует читателей Ваше произведение “Ґардарика. Тайна забытого мира”?

Это роман для тех, кто уже истосковался, ожидая чего-то новенького о нашем историческом прошлом, для тех, кто хочет услышать правду, возможно, иногда несколько шокирующую. Он о нашей истории 1000-летней давности, о величественных фигурах прошлого, о большой, всеобъемлющей любви, о предательстве и обмане, о вечной борьбе добра и зла.

Мое произведение “Ґардарика. Тайна забытого мира” – это роман о том, о чем все молчат или замалчивают – и историки, и политики. Он базируется на реальных новейших результатах исследовательских работ, а еще на моих личных исследованиях. Кроме этого, мы хорошо знаем, сколько раз наша история переписывалась и страницы вырывались. Поэтому нас всех очень интересует, что же было там, где нас не было, по той непробиваемой завесой неумолимого времени.

Еще очень важно хочу сказать: я этот роман написала не потому, что хотела подать на конкурс, когда-либо об этом мечтала, не для того, чтобы стать известной или чтобы обо мне все говорили, нет! Написать этот исторический роман – это была моя внутренняя потребность. Мои поездки и ежедневные исследования привели к тому, что важной и интересной информации накопилось так много, что я уже не могла молчать, я должна была об этом рассказать людям.

Для того, чтобы свой роман написать таким, как он есть, мне пришлось перевернуть горы исторической литературы, свидетельство иностранных историков, побывать на тех местах, о которых идет речь в произведении. Поэтому могу с уверенностью сказать, что “Ґардарика. Тайна забытого мира” в какой-то степени закрывает белые пятна в нашей истории и ставит все на свои места. Это мое личное исторически культурологическое исследование.

Конечно, не обошлось и без моей фантазии, но имена героев и события, описанные в романе, имели место в прошлом и этом реальные исторические доказательства. Я вам гарантирую, что, прочитав этот роман, вы узнаете много о своем собственном прошлом и сделаете для себя не одно открытие. За деталями обращайтесь к моей книги “Ґардарика. Тайна забытого мира”, которая уже вышла.

Что же означает название романа “Гардарика. Тайна забытого мира”? Заинтригуйте читателей.

Само слово Ґардарика со староскандинавской – это страна больших градов, то есть городов. Почему я назвала именно староскандинавським названием? Для того, чтобы дать понять читателям, что Киевская Русь была не какой-то там допотопной страной, как нам всегда внушали до сих пор, пытаясь привить чувство неполноценности, а страной больших градов, то есть больших городов. Больших, понимаете? БОЛЬШИХ! По воспоминаниям Титмара Мерзебургского, на одном Подоле в Киеве насчитывалось 400 церквей. Это даже если представить, что на одну церковь приходилась одна улица, то это 400 улиц.

Хочу отметить, что это были улицы, на которых строились уже в то время трехэтажные и двухэтажные дома. Но все хорошо понимают, что церковь строилась из расчета хотя бы на десять улиц. Умножаем и получаем 4000 тысячи улиц. Теперь просто представим, сколько людей проживало на одной улице, если учесть, что семьи были в те времена многодетные. Скажем, на улице десять домов и в каждом хотя бы пять-десять человек. Это сто человек в среднем. Сто умножаем на четыре тысячи. Что мы имеем? 400 тыс. ?! Это я говорю пока только о территории Подола в Киеве, где проживал, как мы знаем, простой люд. Так сколько же людей проживало в то время в Киеве? Тысячу лет назад! Достаточно вспомнить, что Киев в XI веке был крупнейшим городом Европы, в 50 раз больше Лондона и в десять раз – Парижа … Поэтому не имеем сегодня права думать о тех временах, как о чем-то недоразвитом. Кроме этого, границы Ґардарики были необъятные от Черного моря до Варяжского (Балтийского), от Кавказских гор, Дона и Суздале и Мурома на востоке до Сяна на Западе.

Поделитесь опытом, как это – жить в Германии и писать на украинском?

То, что ты живешь в Германии, не влияет на то, на каком языке тебе писать. Ведь от изменения места жительства не меняется то, что ты украинец, хоть и общаешься на языке страны, в которой живешь. Если человек имеет устоявшиеся взгляды на жизнь, выбранные давно приоритеты, ее не может изменить окружение. Если я знаю, кто я по своей сути, если я уверена в себе и хорошо себе представляю, чего хочу от жизни и чего хочу достичь, мне невозможно повлиять, чтобы развернуть в другую сторону.

Так, иногда трудно бывает от недостатка общения на родном языке, до боли хочется увидеть детей, семью и Украину. Со временем привыкаешь. Но, если честно, я стараюсь достаточно часто приезжать домой. Я бы не смогла выдержать долгой разлуки с родными, с домом, с Украиной. Тоска – это такое чувство, что бередит душу и съедает сердце, заставляя тебя плакать, не спать по ночам.

То, что я пишу на украинском – естественно и логично, поскольку все мои песни за двадцать лет деятельности я писала только на украинском языке.

У Вас много разных увлечений. Как удается их совмещать и еще успевать писать художественные произведения?

Иногда мне самой странно, когда я это все успеваю. Петь, писать песни, монтировать видео, играть на гитаре, рисовать картины, к тому же на стенах и потолках, вязать герданы из бисера, встречаться с друзьями, читать книги. Я уже не говорю о таких банальных вещах как побегать, сделать зарядку, посмотреть фильм или почитать или посмотреть новости, приготовить вкусненькую пищу или испечь торт. Ко всему этому, кстати, я тоже подхожу с воодушевлением. Приходится ускорять свой обычный ритм жизни, уплотнять график, так сказать, искать ту двадцать пятый час среди двадцати четырех. Но иногда нам только кажется, что это трудно. Трудно тому, кто не попробовал. Это все равно, что делать первые шаги. Они всегда даются трудно, но потом мы не только ходим, но и бегаем, прыгаем, играем в различные игры, ездим на велосипеде, катаемся на лыжах и еще прыгаем на них с трамплина.

Но если так хорошо разобраться, то для того, чтобы написать этот роман, мне пришлось откладывать на время свои другие увлечения. Ведь роман, да еще и исторический, требует затрат огромного количества времени, энергии и душевных сил.

Например, вы бы смогли каждый вечер после работы с девяти до трех часов ночи не отдыхать, а писать, придумывать, творить, а в восемь утром уже просыпаться и готовиться идти к труду? Я – нет. Теоретически. Но я это делаю ежедневно. Главное – иметь желание это делать. Теперь благодаря “Коронации слова” мне прибавилось еще больше сил для продолжения второй части к этому произведению и к написанию моего следующего романа о Второй мировой войне, где я также провела большую исследовательскую работу и где будет фигурировать дрогобычское НКВД на Стрыйской улице.

Спасибо за признание творческому коллективу Международного конкурса “Коронация слова” и в первую очередь его учредителям Татьяне и Юрию Логушам!

Невозможно переоценить ваш вклад в развитие Украины! В ее судьбе – ваше непосредственное участие. Люблю вас! Вы настоящие!

Разговаривала Оксамитка Блажевская