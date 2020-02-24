Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Из 16% респондентов лишь 6% считают эти обвинения вполне обоснованными, 10% – скорее обоснованными.

У 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” (32%), тогда как 26% ​​из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии “Слуга народа” – соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО “Батькивщина” – соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии “Европейская солидарность” – соответственно 7% и 72,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.