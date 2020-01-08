Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Украины в Исламской Республике Иран.

Так, сегодня ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – подчеркнули в посольстве.

По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас устанавливаются данные, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины.

“Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим”, – сказано в сообщении.

Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии.