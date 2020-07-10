Вертолетчики Государственной погранслужбы Украины впервые за 12 лет приземлились на острове Змеином в Черном море.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГПСУ.

“Вертолетчикам Госпогранслужбы удалось восстановить утраченные навыки и способности для полетов над территориальным морем и до самой отдаленной заставы – на остров Змеиный”, – говорится в сообщении.

Так, вчера вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ осуществил воздушный мониторинг по маршруту “Одесса – Территориальное море Украины – о. Змеиный – Вилково – Одесса”.

Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке “Вилково”.

“Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 ГПСУ получили допуски для полетов над морем”, – подчеркивается в сообщении.

Теперь пограничники могут проводить воздушный мониторинг, доставить на остров груз или персонал, а также провести медицинскую эвакуацию.

СПРАВКА. Остров Змеиный – остров в Черном море, который принадлежит Украине и определяет территориальные воды нашей страны. Жилые комплексы на острове образуют поселок Белое Килийского района Одесской области.

Разграничение исключительных (морских) экономических зон и континентального шельфа Украины и Румынии вокруг острова определено решением Международного суда в Гааге от 3 февраля 2009 года.