Про це NASA повідомило в Twitter.

Як повідомлялось, 19 квітня Ingenuity успішно здійснив свій політ на Марсі. Він став для землян першим керованим польотом на іншій планеті.

За два дні NASA запустило Ingenuity вдруге, але на тому ж місці. Метою було спробувати розширити можливості машини.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

Другий політ мав тривати 50 секунд. Ingenuity мав піднятися на 5 метрів, нахилитися на 5 градусів та пролетіти два метри.

How do you top #MarsHelicopter’s historic first flight? Go bigger.

We'll attempt a more challenging 2nd flight on April 22: 50-second flight time, climb to ~16 ft (5m), and 5º tilt to accelerate sideways ~7 ft (2m). We'll update you here with the results. https://t.co/tDmJJNjPPk pic.twitter.com/laAIcL4UgS

— NASA JPL (@NASAJPL) April 21, 2021