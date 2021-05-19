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«Верифікація субсидій триває»: Шмигаль пояснив, як діятимуть нові зміни

В Україні триває процес верифікації субсидій, щоб їх отримували тільки ті українці, яким вони дійсно потрібні.

Среда, 19 мая 2021, 13:47

Про це на засіданні Уряду у середу, 19 травня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, нові зміни дозволять автоматично перепризначати субсидії.

“Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подачі відповідної заяви, за деякими винятками”, – заявив Шмигаль.

Зокрема, очільник Уряду зауважив, що зміни стосуватимуться питання наявності декількох об’єктів житла в об’єкта отримання субсидій.

“Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті й будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так же само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії”, – зазначив прем’єр.

Також Шмигаль додав, що отримувач субсидій може мати на банківському депозиті до 100 тисяч гривень. Це не стане перешкодою для отримання допомоги, наприклад, для пенсіонерів, які зберігають на рахунку свої заощадження.

При цьому верифікація торкнеться невеликої кількості одержувачів субсидій, у яких можуть бути тіньові доходи. 

Процес верифікації триватиме протягом п’яти місяців.

  • Як відомо, Кабінет Міністрів України змінив правила отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми набули чинності 1 травня 2021 року. Так, починаючи з травня, отримувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання субсидії. Також потрібно подати декларацію про доходи та витрати, договір найму (оренди) житла (за наявності), копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП (за наявності).
  • П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко вимагає від Уряду негайно скасувати постанову про новий порядок оформлення субсидій для українців.
Теги: Денис Шмыгаль, субсидии

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