Из-за рекордно теплых температур в Украине впервые за 120 лет не будет весеннего полноводия рек.

Об этом сообщает ресурс Green Post.

В бассейнах всех рек Украины в связи с нетипичным осенне-зимним периодом сложились неблагоприятные условия для весеннего полноводия.

Уточняется, что высокая температура в зимний сезон и небольшое количество осадков станут причиной низкого уровня воды в реках.

При этом подобное совпадение непблагоприятных гидрометеорологических условиях во всех бассейнах рек в стране наблюдается впервые.

“Важным источником наполнения Днепра являются осадки, которые собираются в его бассейне, в том числе и на территории России и Беларуси. Но в этом году выдалась малоснежная зима. В России, например, выпало меньше 10% от среднегодовой нормы осадков. Поэтому надеется, что за счет таяния снега воды “сверху” придет больше, не стоит”, – рассказал член наблюдательного совета ЭкоПраво-Киев Борис Васильковский.

Также сообщается, что 2019 год является самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений. Все 12 месяцев года выдались теплее нормы.