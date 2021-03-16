Из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киеве столичные власти приняли решение начать весенние каникулы для части учащихся в школах на два дня раньше – с четверга, 18 марта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, каникулы начнутся с 18 марта для учеников 5-11 классов.

При этом детсады и начальная школа будут работать в обычном режиме.

“Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Детсады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме”, – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что ситуация в Киеве сложная. На сегодняшний день в стационарах медучреждений столицы находятся более 3500 госпитализированных пациентов (больных и с подозрением на коронавирус). Из них 71% людей – в тяжелом состоянии.

По словам Кличко, “это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии”.

(На видео – с 4:00)

Как известно, в столице обнаружили за минувшие сутки 999 больных коронавирусом. Еще 19 человек умерли.

Всего за период эпидемии в городе зафиксировано 2936 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 147 710.