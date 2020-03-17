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Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Вторник, 17 марта 2020, 16:02

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

“Весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), запланированная на 20-24 апреля 2020 года, была отменена из-за вспышки коронавируса COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент ПАСЕ Рик Дэмс перед тем, как принять решение, направленное на обеспечение безопасности и благополучия членов Ассамблеи, гостей и персонала, проконсультировался с Бюро Ассамблеи.

В ПАСЕ добавили, что аннулирование весенней сессии учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы, и соответствует решениям, принятым принимающей страной Совета Европы, Францией, а также оценке рисков на основе информации от Всемирной организации здравоохранения.

Теги: коронавирус, ПАСЕ

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