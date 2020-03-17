Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

“Весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), запланированная на 20-24 апреля 2020 года, была отменена из-за вспышки коронавируса COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент ПАСЕ Рик Дэмс перед тем, как принять решение, направленное на обеспечение безопасности и благополучия членов Ассамблеи, гостей и персонала, проконсультировался с Бюро Ассамблеи.

В ПАСЕ добавили, что аннулирование весенней сессии учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы, и соответствует решениям, принятым принимающей страной Совета Европы, Францией, а также оценке рисков на основе информации от Всемирной организации здравоохранения.