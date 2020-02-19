Фонд государственного имущества Украины весной этого года выставит на аукцион гостиницу "Днипро" в центре Киева.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Стартовая цена составит $10 млн.

“В этом году мы планируем завершить процедуры приватизации по пяти крупным объектам, но уже весной этого года будет выставлена на аукцион гостиница “Днипро”. Она расположена в самом центре Киева, а ее стартовая цена составит 10 млн долларов”, – отмечается в сообщении.

Фонд госимущества назначил директора гостиницы “Днипро” – Элину Сапожкову, которая готовит объект к приватизации. Сапожкова имеет 12 лет опыта открытия, развития и управления гостиницами международных сетей.

По ее мнению, основной ценностью гостиницы “Днипро” является ее центральное расположение на Европейской площади и виды из номеров.

Всего в ФГИ есть 23 объекта большой приватизации, из которых завершить процедуры в этом году планируется по пяти.

Приватизація готелю “Дніпро” – сюжет DW 🏨 На сьогодні у Фонді держмайна 23 об’єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника → проведення аудиту → маркетування → проведення аукціону. В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель «Дніпро». Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готель «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора. «Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора», – каже Еліна Сапожкова. Відео: DW #ПрозораПриватизація Опубліковано Фонд державного майна України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

СПРАВКА. “Днипро” — четырехзвездочный отель, построенный в 1964 году в начале Крещатика недалеко от государственных учреждений, стадиона “Динамо”, Национальной филармонии и Крещатого парка. Отель имеет 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице выполнен архитектором Ирмой Каракис.