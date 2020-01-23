Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и ветеран АТО Павло Тука.
В июне 2018 года народный избранник в соцсети публично обвинил защитника Донецкого аэропорта Олега Герваса в преступлениях против мирного населения, в частности, в рэкете, разбое и изнасиловании. В ответ на это военный подал в суд с требованием опровергнуть информацию и извиниться.
Суд присудил компенсацию со стороны Яценко в виде 5 тысяч гривен морального ущерба.
Кроме того, депутата обязали выразить и распространить опровержение заявленной им ранее информации о преступных деяний ветерана.
“Печерский суд вынес решение по иску киборга Олега Герваса против нардепа Яценко о защите чести и достоинства!!! Напомню, Яценко публично назвал Олега мародером и убийцей мирных жителей. Суд постановил: Яценко должен публично принести извинения и выплатить 5000 гривен за моральный ущерб!!!! Почти полтора года длилась эта эпопея!”, – написал он.
На заседании суда не было ни Яценко, ни его адвоката, сообщает телеканал “Громадське”.
В комментарии журналистам депутат заявил, что имел “много работы, поэтому не смог посетить заседание”.
По его словам, он будет обжаловать это решение и, при необходимости, “дойдет до Верховного суда”.
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