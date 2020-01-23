Печерский рай.суд обязал народного депутата Антона Яценко выплатить компенсацию бывшему участнику АТО на Донбассе Олегу Гервасу, которого депутат в июне 2018 года обвинил в ряде преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и ветеран АТО Павло Тука.

В июне 2018 года народный избранник в соцсети публично обвинил защитника Донецкого аэропорта Олега Герваса в преступлениях против мирного населения, в частности, в рэкете, разбое и изнасиловании. В ответ на это военный подал в суд с требованием опровергнуть информацию и извиниться.

Суд присудил компенсацию со стороны Яценко в виде 5 тысяч гривен морального ущерба.

Кроме того, депутата обязали выразить и распространить опровержение заявленной им ранее информации о преступных деяний ветерана.

“Печерский суд вынес решение по иску киборга Олега Герваса против нардепа Яценко о защите чести и достоинства!!! Напомню, Яценко публично назвал Олега мародером и убийцей мирных жителей. Суд постановил: Яценко должен публично принести извинения и выплатить 5000 гривен за моральный ущерб!!!! Почти полтора года длилась эта эпопея!”, – написал он.

На заседании суда не было ни Яценко, ни его адвоката, сообщает телеканал “Громадське”.

В комментарии журналистам депутат заявил, что имел “много работы, поэтому не смог посетить заседание”.

По его словам, он будет обжаловать это решение и, при необходимости, “дойдет до Верховного суда”.