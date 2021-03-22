Ветеран, издатель и писатель: кто такой Влад Сорд, задержанный после акции под ОПУ?

Ночью после акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко задержали ветерана АТО, писателя, соучредителя издания "Дом Химер" Владислава Гранецкого-Стафийчука, известного под псевдонимом Сорд и позывным "Змей". Он остается единственным задержанным во время акции и может попасть за решетку на срок до 7 лет.

#Буквы рассказывают, что известно о задержанном и обстоятельствах его задержания.

Близкие Сорда, в частности, коллеги по издательству “Дом Химер” подтвердили, что на фото и видео изображен именно он.

Им стало известно, что мужчина не помнит события того вечера. Близкие убеждены, что его действия могли быть спровоцированы обострением посттравматического стрессового расстройства (ПСТР) на фоне значительного количества взрывов во время акции (протестующие бросали петарды, запускали фейерверк и т.д.).

“Да, это Змей (позывной задержанного — ред.) на видео разбивает два стекла в дверях. Да, это было необязательно. Однако вчерашний протест — протест против произвола полиции и молчания власти. […] Сорд не помнит части событий, не сразу вспомнил фамилию. Высока вероятность, что действия вызваны ПТСР из-за взрывов петард”, — отметили в издательстве.

Ожидалось, что 22 марта Сорду будет избрана мера пресечения. Однако суд перенесли на следующие сутки. Защита мужчины убеждена, что его не будут держать под стражей, поскольку нет оснований.

Кого задержала полиция? Биография Влада Сорда

25-летний Влад Сорд родился в Винницкой области. В 16 лет, как он сам рассказывал в интервью, сбежал из дома и уехал учиться в Симферополе (филиал Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого).

В университете получал парламентскую и президентскую стипендии. В 20 лет приобрел квартиру, которую потерял после аннексии полуострова.

Во время учебы проходил практику в Верховной Раде Крыма. Обучение прекратил в 2013 году, когда должен был поступать на магистратуру. После того как стало известно об избиении студентов на Майдане, присоединился к протестам в Киеве в рядах “Правого сектора”.

Под конец протестов отправился на военную подготовку. Затем, в начале лета 2014 года — на Донбасс в составе “Добровольческого украинского корпуса “Правого сектора”. В 2015-м подписал контракт с ВСУ, вошел в первую роту первого батальона 93-й бригады.

За более чем 4 года на фронте Сорд побывал в самых горячих точках (Саур-Могиле, Иловайске, Песках и шахте “Бутовка”), получил ранения.

В июле 2017 женился на винницкой писательнице Виктории Гранецкой. Вместе с ней в 2018 году по программе поддержки ветеранского бизнеса основал издательство “Дом Химер”. Издательство выпускает мистически-психологические триллеры, хоррор, детективный нуар, фантастику, неоготику и т.д. — исключительно на украинском языке.

Сам Влад Сорд также является автором нескольких книг. Это поэтические сборники “Трансгресс(и)я” и “+++”, сборник военно-мистических рассказов “Бездна”. За последнюю в 2019 году Сорд получил премию “Книга года BBC-2019”.

Санкциями статьи, которую инкриминируют Сорду, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.