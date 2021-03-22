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Ветеран, издатель и писатель: кто такой Влад Сорд, задержанный после акции под ОПУ?

Ночью после акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко задержали ветерана АТО, писателя, соучредителя издания "Дом Химер" Владислава Гранецкого-Стафийчука, известного под псевдонимом Сорд и позывным "Змей". Он остается единственным задержанным во время акции и может попасть за решетку на срок до 7 лет.

Понедельник, 22 марта 2021, 21:39

#Буквы рассказывают, что известно о задержанном и обстоятельствах его задержания.

Задержание Сорда

Адвокат Дмитрий Мазурок сообщал, что задержание произошло в 21:35 20 марта. После завершения акции протеста прошло около часа.

Активисты, которые были свидетелями этого, рассказывали, что задержания проводили лица в черной одежде, неожиданно выскочившие из-за машины. Они посадили Сорда в полицейское авто, которое двинулось в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что задержанного везут в Печерский райотдел.

Под самим райотделом тем временем собралась группа лиц, которые требовали отпустить Сорда. Чтобы разогнать протестующих, полиция применяла силу и газ.

Оттеснив протестующих, полиция вывезла задержанного в ИВС (изолятор временного содержания). При этом у Сорда изъяли одежду — доказательство по делу.

О подозрении Сорду должны были сообщить в течение суток. Произошло ли это, адвокатам пришлось узнавать дистанционно, поскольку после задержания полицейские не допускали защитников.

В конце концов подозрение было получено: по ч. 4 ст. 296. Это хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко публиковал фото задержанного, а также видео с акции, подтверждающее его причастность к хулиганским действиям.

На видео можно увидеть, как Сорд бьет стекло на двери одного из подъездов Офиса президента. Если ли у него в руках при этом какой-либо предмет, является ли он оружием или “предметом, приспособленным или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений” из видео неясно.

Заметив, что делает задержанный, другой участник акции отвел его в сторону, ругаясь.

Близкие Сорда, в частности, коллеги по издательству “Дом Химер” подтвердили, что на фото и видео изображен именно он.

Им стало известно, что мужчина не помнит события того вечера. Близкие убеждены, что его действия могли быть спровоцированы обострением посттравматического стрессового расстройства (ПСТР) на фоне значительного количества взрывов во время акции (протестующие бросали петарды, запускали фейерверк и т.д.).

“Да, это Змей (позывной задержанного — ред.) на видео разбивает два стекла в дверях. Да, это было необязательно. Однако вчерашний протест — протест против произвола полиции и молчания власти. […] Сорд не помнит части событий, не сразу вспомнил фамилию. Высока вероятность, что действия вызваны ПТСР из-за взрывов петард”, — отметили в издательстве.

Ожидалось, что 22 марта Сорду будет избрана мера пресечения. Однако суд перенесли на следующие сутки. Защита мужчины убеждена, что его не будут держать под стражей, поскольку нет оснований.

Кого задержала полиция? Биография Влада Сорда

Фото: Влад Сорд / Facebook

25-летний Влад Сорд родился в Винницкой области. В 16 лет, как он сам рассказывал в интервью, сбежал из дома и уехал учиться в Симферополе (филиал Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого).

В университете получал парламентскую и президентскую стипендии. В 20 лет приобрел квартиру, которую потерял после аннексии полуострова.

Во время учебы проходил практику в Верховной Раде Крыма. Обучение прекратил в 2013 году, когда должен был поступать на магистратуру. После того как стало известно об избиении студентов на Майдане, присоединился к протестам в Киеве в рядах “Правого сектора”.

Под конец протестов отправился на военную подготовку. Затем, в начале лета 2014 года — на Донбасс в составе “Добровольческого украинского корпуса “Правого сектора”. В 2015-м подписал контракт с ВСУ, вошел в первую роту первого батальона 93-й бригады.

Фото: Виктория Гранецкая / Facebook

За более чем 4 года на фронте Сорд побывал в самых горячих точках (Саур-Могиле, Иловайске, Песках и шахте “Бутовка”), получил ранения.

Фото: Виктория Гранецкая / Facebook

В июле 2017 женился на винницкой писательнице Виктории Гранецкой. Вместе с ней в 2018 году по программе поддержки ветеранского бизнеса основал издательство “Дом Химер”. Издательство выпускает мистически-психологические триллеры, хоррор, детективный нуар, фантастику, неоготику и т.д. — исключительно на украинском языке.

Сам Влад Сорд также является автором нескольких книг. Это поэтические сборники “Трансгресс(и)я” и “+++”, сборник военно-мистических рассказов “Бездна”. За последнюю в 2019 году Сорд получил премию “Книга года BBC-2019”.

Фото: Макс Андрусик / Facebook

Санкциями статьи, которую инкриминируют Сорду, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Теги: Влад Сорд (Гранецкий-Стафийчук)

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