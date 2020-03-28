В связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19 в Киеве введен ряд ограничений, в том числе — связанных с передвижением транспорта. Какие именно ограничения введены, разбирались #Буквы.

В пятницу, 27 марта, народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram документ — “Условия въезда на территорию Киева и выезда с нее граждан и транспортных средств”. Указанный документ был подготовлен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в столицу и утвержден начальником Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В соответствии с документом, с 25 марта по 24 апреля 2020 в столице действуют особые привила въезда и выезда.

В частности, запрещены пассажирские перевозки пригородном, междугороднем внутриобластном и межобластном сообщении. Также запрещен заезд на автостанции автобусов для пассажирских перевозок и продажа билетов на такие перевозки. Ограничение не касатется легковых автомобилей.

Вьезд в Киев разрешен через пункты пропуска на личном транспорте и легковых автомобилях для тех граждан без симптомов острых распираторных заболеваний, которым был проведен температурный скрининг.

Лицам, въезжающим в Киев, в случае, если накануне они вернулись из-за границы или контактировали с больным COVID-19, необходимо предоставить информацию о поездке/контакте и дать информированное согласие на самоизоляцию.

Как известно, аналогичные ограничения действуют по всей стране: 16 марта правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины. С 12 часов 17 марта остановлены также пригородные перевозки.

Утром в пятницу, 27 марта, мэр Киева Виталий Кличко напомнил о введении указанных ограничений и напомнил, что они касаются исключительно общественного транспорта.

“Киев как и вся страна живет в сложной ситуации, чрезвычайно ситуации. Мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений с целью остановить распространение этой болезни. Ограничили въезд и выезд из города общественного транспорта, ограничили передвижение в городе — теперь общественным транспортом в городе Киев пользуются только те пассажиры, от работы которых зависит жизнедеятельность города”, — сказал Кличко.

Также киевский городской голова подчеркнул, что введение более строгих ограничений рассматривается.

“Я понимаю опасения людей на сегодняшний день, что будет введен более строгий режим, но, пожалуйста, посмотрите видео с других стран, там вообще запрещено людям выходить на улицу. … Каким будет усиление ограничений, мы будем выходить из ситуации. В случае ухудшения ситуации, нам придется усиливать меры, исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило”, — добавил он.

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На видео с 12:30

По итогам заседания КГГА 26 марта постоянной комиссией ТЭБ и ЧС был принят протокол, в соответствии с которым профильным департаментам было поручено оборудовать и обеспечить работу пропускных пунктов, а также проведение медицинского осмотра и температурного скрининга на въездах в Киев.

Также было поручено проинформировать население о рекомендации для населения ограничить передвижение между населенными пунктами, областями и регионами на личном транспорте.