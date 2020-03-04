Об этом он заявил во время выступления на внеочередном заседании Парламента, сообщает корреспондент #Букв.

Гончаренко, выйдя к трибуне, обратился к Зеленскому:

“Что мы имеем? Мы имеем обещание конца эпохи бедности, а что мы имеем в результате? Мы имеем замороженные пенсии людей, мы имеем ваше обещание, что после 70 лет нуждающиеся люди не будут платить коммунальные тарифы. И где оно? Вы обещали повышение пенсий людям старше 80 лет, где оно? Даже ту индексацию, которую вы по закону должны были сделать сейчас, вы ее не делаете. Нет конца эпохи бедности, может только для ваших друзей.

Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел – где Баканов? Куда пошел за чертями гоняться или за разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер. Вы таких всех собрали и это ваша эпоха кумовства, мы видим, как она закончилась.

Вы обещали конец эпохи жадности? А теперь платите сотни тысяч гривен своим министрам, руководителям государственных компаний и в конвертах депутатам от “Слуги народа”, это конец эпохи жадности?

Вы обещали конец эпохи лжи? Но вы врете! Лжете людям! Вы обещали забрать мандат у депутата-насильника несовершеннолетней, которого вы привели в Верховную Раду, он здесь и сейчас сидит. Ну позовите его, разбойника. Пусть он вам сейчас здесь напишет заявление. В вашем летнем стиле, а может вы его забыли тот стиль?

Вы многое обещали людям, но вы врали! Что на самом деле закончилось? Закончилось эпоха новых лиц. Дети набедокурили и сейчас ищут взрослого, кто будет разгребать то, что вы натворили. А разгребать некому, потому что никто даже не хочет идти в это правительство. На коленке сидите пишете состав правительства, потому что не можете найти людей, которые рискнут своей репутацией идти.

Почему нет депутатов монобольшинства? Известно, вы одного уже назначили губернатором в Харьковской области, теперь по его округу позорно проиграли, свою кандидатку убрали, потому что не можете выйти к людям по кредиту доверия. Это все сделали вы! И поэтому, если у вас есть мужество, кстати вы сказали там о шести органах. Почему нет посадок? А так как кроме шести органов нужно иметь еще два, которые обычно мешают плохом танцору. Потому что надо уже сажать своих! А это вы сделать не можете. И поэтому наберитесь мужества – пишите заявление об отставке и уходите!”- заявил нардеп.