Уже скоро — 21 октября будет отмечаться годовщина принятия Кодекса Украины по процедурам банкротства. Приглашаем отпраздновать это событие в кругу коллег и единомышленников во время VI Форума по конкурсному праву.

Организаторы VI Форума по конкурсному праву: Комитет Ассоциации юристов Украины по конкурсному праву, Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины, Проект ЕС “ПРАВО-Justice”, Комитет Ассоциации адвокатов Украины по банкротству, Независимая ассоциация банков Украины.

Сбылись ли наши ожидания относительно нововведений? Справились ли органы власти с имплементацией законодательных изменений? Как проходили первые шаги в самоуправлении арбитражных управляющих? — об этом и многом другом узнаем во время профессиональной дискуссии. Обсудим все значительные события сферы за последний год, проанализируем наработанную практику и построим планы и прогнозы на будущее.

К участию приглашены: арбитражные управляющие, судьи, представители банковского сообщества, Министерства юстиции Украины, народные депутаты, руководители профильных юридических фирм и адвокатских объединений.

В рамках Форума традиционно пройдет награждение лучших персоналий и команд сферы, кого (в открытом онлайн-режиме!) выберете именно вы — участники мероприятия.

Когда: 21 октября, 09:30 – 19:00. Где: Radisson Blu Hotel, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 22. Регистрация: по ссылке.

Формат: оффлайн/онлайн.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.