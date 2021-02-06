Об этом, в частности, сообщают американские телеканалы NBC News и Fox News.

Трамп направил в Гильдию киноактеров письмо, в котором заявил, что организация “ничего для него не сделала”, и он не хочет иметь с ней ничего общего.

Стоит отметить, что Гильдия киноактеров ранее запустила дисциплинарный процесс против Трампа за нарушение ее “руководящих принципов”. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января.

В заявлении Гильдии киноактеров говорится о роли Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и “в поддержании безрассудной кампании дезинформации, направленной на дискредитацию, что, в конечном итоге, несет угрозу безопасности журналистов, многие из которых являются членами SAG-AFTRA”.

За это Трампу грозило исключение из Гильдии. Дисциплинарное слушание должно было состояться на этой неделе.

Бывший американский лидер, видимо, решил действовать на опережение и уведомил организацию, что уходит сам.

“Я пишу вам сегодня по поводу слушаний так называемого дисциплинарного комитета, направленных на лишение меня членства. Кого это волнует!.. Я очень горжусь своей работой над такими фильмами, как “Один дома 2”, “Образцовый самец” и “Уолл Стрит: Деньги не спят”, а также в телешоу, включая “Принц из Беверли-Хиллз”, Saturday Night Live и, конечно, одно из самых успешных шоу в истории телевидения – “Ученик” (“The Apprentice”, – ред.) – и это лишь некоторые из них!” — написал Трамп в письме.

“Ваша организация мало что сделала для своих членов, и ничего для меня – кроме сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики и идей, о чем свидетельствуют ваши огромные показатели безработицы и судебные иски со стороны знаменитых актеров… Я не хочу больше иметь ничего общего с вашей организацией. Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня”, — подчеркнул он.

В ответ организация опубликовала лаконичную реакцию – всего два слова: “Спасибо вам”.

Гильдия киноактеров США — организация, которая представляет интересы деятелей кино и телевидения и других работников индустрии. Трамп состоял в ней с 1989 года.

Он сыграл эпизодические роли в фильмах “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке”, “Образцовый самец” и “Уолл Стрит: Деньги не спят”.