Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, которые ищут пути для проезда перегруженного транспорта, и назвал их "засранцами", а также пообещал найти.

Об этом сообщают #Буквы.

Зеленский отметил, что нашел в социальной сети группу под названием “ГВК “Весовой контроль”, в которой 17 тысяч 864 человека, и подключился к ней.

“Посмотрел, как дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: “За Коблево едем, там свободно, там только полицейские”, “На Умань не едем, там уже все серьезно, запрещено”. Развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, не способны, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно”, – сказал президент.

Отметим, что в этом году в Украине должна заработать полностью система габаритно-весового контроля на дорогах. Шесть автоматических систем в тестовом режиме были установлены еще осенью 2019 года.

За превышение габаритно-весовых норм на 5-10 % на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов (8 500 грн); 10-20 % – 1000 минимумов (17 000 грн); более 20 % – 2000 минимумов (34 000 грн).