Об этом сообщает “Канал 24”.

25 июля 2014-го сепаратисты Виктор Погодин, Юрий Москалев, М.Сухомлинов после жестоких издевательств застрелили 16-летнего парня из Краматорска Степана Чубенко. Убили за то, что он – украинец.

Кто такой Степан Чубенко

Степан учился в краматорской общеобразовательной школе № 12, увлекался футболом. Был вратарем юношеской команды “Авангард” и стремился стать профессиональным спортсменом.

Фото: из открытых источников

Шестнадцатилетний Степан с друзьями организовал команду КВН и занимался детским домом в родном городе. Интересовался историей, государственными делами.

В начале войны он участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, носил воду и продукты украинским военным, которые прибыли в город. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг так называемой “ДНР”.

Как погиб Степан Чубенко

Когда в апреле 2014-го российские боевики захватили город, мать увезла Степана к своим родителям в Россию, но через месяц он вернулся.

В июле 2014-го Степан уехал к другу в Киев. 23 июля сел на поезд в столицу, чтобы вернуться домой. Ехал через Донецк, где был задержан боевиками из батальона “Керчь”, по одной из версий, за желто-голубую ленту на рюкзаке, а по словам Игоря Стокоза, представителя Донецкой областной военно-гражданской администрации, – за то, что вступил в спор с ними, отстаивая позицию единой неделимой страны. Бить несовершеннолетнего парня бандиты начали еще в Донецке. Затем отвезли в Горбачево-Михайловку, где после страшных пыток расстреляли.

“Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку – на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры”, – рассказал один из свидетелей.

Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков “ДНР” “Керчь” Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в “Правом секторе” и поджоге антимайдановцев в Одессе.

“Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и сделал еще не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко”, – говорится в документе, отрывок из которого приводит издание “Новая газета”.

При этом нет точной даты гибели Степана Чубенко. По одной версии, это произошло 25 июля. Однако на его могиле указана дата 27 июля.

Сразу после исчезновения сына, его мать уехала в Донецк на его поиски. Ей удалось узнать, что парня расстреляли и пообщаться с главарем “днровцев” Захарченком, который обещал разыскать тело сына и его убийц. В конце сентября 2014-му, к матери пришла весть, что тело найдено. Эксгумацию было назначено на 3 октября, в ходе которой, мать узнала своего сына. Ей удалось добиться его отправки в Краматорск. Похоронили Степана Чубенко 8 ноября 2014 в его родном городе.

Юный вратарь “Авангарда” в 2017 году указом Президента Украины посмертно был награжден орденом “За мужество” III степени.

Убийц подростка – Вадима Погодина, бывшего комбата батальона “Керчь” и его боевиков Юрия Москалева и Максима Сухомлинова в 2018 году заочно приговорили к пожизненному заключению.