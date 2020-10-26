Мэр Киева Виталий Кличко считает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга партии “Удар” 25 октября видеовключения из самоизоляции.

По его словам, пока рано говорить об окончательных цифрах. В то же время он поблагодарил киевлян и отметил, что ему удалось сохранить доверие жителей столицы.

В то же время Виталий Кличко заявил, что был удивлен результатом кандидата от ОПЗЖ Александра Попова, оторый по данным экзит-полов идет на втором месте. Он предположил, что избиратели, которые голосовали за Попова переехали в столицу в течение последних пяти лет.

“Действительно был удивлен тем, что Александр Попов является на втором месте… Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние 5 лет … Мы знаем, что многие люди приехали в столицу, потому что здесь есть работа, самая высокая заработная плата, лучшие стандарты. И у меня складывается такое впечатление, что избиратель Александра Попова – это те люди, которые не помнят, что такое “елка” на Майдане, они не помнят, что такое Янукович в Киеве .. И только с этим я могу связать достаточно высокую поддержку Александра Попова”, – сказал Кличко.