Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов объяснил, как будет проходить голосование на местных выборах 25 октября в условиях вспышки коронавируса: в частности, как будут голосовать больные COVID-19.

Соответствующие разъяснения он дал сегодня на брифинге.

“Все правила проведения выборов были утверждены постановлением Правительства № 846 от 22 июля… Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с “красным” уровнем эпидемиологической опасности. Также предусмотрено, что люди на самоизоляции могут подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к ним приехала соответствующая бригада, и они смогли проголосовать (из дома, – ред.). Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад“, – отметил Степанов.

Глава МОЗ уточнил, что для людей, которые приходят на избирательные участки, предусмотрен комплекс противоэпидемических мероприятий:

• вход в помещение разрешен только в защитных масках;

• строгое соблюдение дистанции;

• обязательно должны быть антисептики;

• люди на избирательных участках должны пользоваться собственной ручкой, чтобы не было риска передачи коронавируса;

• человек с симптомами коронавируса будет голосовать в отдельной кабинке.

По словам Степанова, обеспечение избирательных участков антисептиками, а членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

(На видео – с 9:55)