Соответствующие разъяснения он дал сегодня на брифинге.
“Все правила проведения выборов были утверждены постановлением Правительства № 846 от 22 июля… Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с “красным” уровнем эпидемиологической опасности. Также предусмотрено, что люди на самоизоляции могут подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к ним приехала соответствующая бригада, и они смогли проголосовать (из дома, – ред.). Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад“, – отметил Степанов.
Глава МОЗ уточнил, что для людей, которые приходят на избирательные участки, предусмотрен комплекс противоэпидемических мероприятий:
• вход в помещение разрешен только в защитных масках;
• строгое соблюдение дистанции;
• обязательно должны быть антисептики;
• люди на избирательных участках должны пользоваться собственной ручкой, чтобы не было риска передачи коронавируса;
• человек с симптомами коронавируса будет голосовать в отдельной кабинке.
По словам Степанова, обеспечение избирательных участков антисептиками, а членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.
(На видео – с 9:55)
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