#Буквы рассказывают, что известно об основных кандидатах на пост мэра.
Напомним, что избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Борис Филатов
Борис Филатов – действующий мэр Днепра, баллотируется во второй раз. В 2015 году во втором туре обошел Александра Вилкула с небольшим отрывом. На этих выборах выдвигает свою кандидатуру от партии “Пропозиция”. Был депутатом Верховной Рады VIII созыва.
Александр Вилкул
Идет на выборы с “Блоком “Украинская перспектива”. Был председателем Днепропетровской ОГА. В течение двух лет работал в правительстве Азарова – вице-премьер-министром. Народный депутат V-VI созывов от “Партии регионов”.
Сергей Рыженко
Идет в мэры от “Слуги народа”, депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы. В 2010 – 2011 – председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Сергей Никитин
Кандидат на должность мэра от “Оппозиционной платформы – За життя”. Юрист, депутат городского совета, председатель фракции “За життя”.
Загид Краснов
Лидер общественной организации “Громадянська сила”. Предприниматель, общественный активист. Депутат городского совета Днепра с 2015 года.
Татьяна Рычкова
Баллотируется в мэры от “Европейской Солидарности”. Нардеп VIII созыва, волонтер, офицер Вооруженных сил.
Олег Василенко
Кандидат от ВО “Свобода”. Предприниматель, почетный консул Бразилии в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях.
Дмитрий Семеренко
Баллотируется в мэры от городской партии “Команда Днепра”. Бизнесмен.
Мгер Куюмчан – кандидат от партии “Батькивщина”. Заместитель председателя областного совета Днепропетровщины. С 2015 года – депутат облсовета.
Павел Демьяненко – идет от политсилы “Справа”. Коммерческий директор ППК “Протехмаш”, инженер в НПП “Украинская сервис компания”.
Виталий Жеганский – идет от партии “Голос”. Глава Днепровского райсовета в 2014-2015 гг.
Татьяна Лампика
Кандидат от “Партии зеленых Украины”. Лидер общественного движения “Экологический патруль”.
Артем Романюков
Кандидат от партии “Демократический альянс”.
Игорь Майденко
Кандидат от “Национального корпуса”. Врач-педиатр, заведующий приемно-диагностическим отделением в областной детской больнице.
Елена Сергеева – самовыдвиженец.
Михаил Королев
Самовыдвиженец. Предприниматель. Руководитель общественной организации “Единство Украины”.
Евгений Богиня – самовыдвиженец.