До местных выборов в Украине остается два дня. Городская территориальная избирательная комиссия Днепра зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра.

#Буквы рассказывают, что известно об основных кандидатах на пост мэра.

Напомним, что избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Борис Филатов

Борис Филатов – действующий мэр Днепра, баллотируется во второй раз. В 2015 году во втором туре обошел Александра Вилкула с небольшим отрывом. На этих выборах выдвигает свою кандидатуру от партии “Пропозиция”. Был депутатом Верховной Рады VIII созыва.

Александр Вилкул

Идет на выборы с “Блоком “Украинская перспектива”. Был председателем Днепропетровской ОГА. В течение двух лет работал в правительстве Азарова – вице-премьер-министром. Народный депутат V-VI созывов от “Партии регионов”.

Сергей Рыженко

Идет в мэры от “Слуги народа”, депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы. В 2010 – 2011 – председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Сергей Никитин

Кандидат на должность мэра от “Оппозиционной платформы – За життя”. Юрист, депутат городского совета, председатель фракции “За життя”.

Загид Краснов

Лидер общественной организации “Громадянська сила”. Предприниматель, общественный активист. Депутат городского совета Днепра с 2015 года.

Татьяна Рычкова

Баллотируется в мэры от “Европейской Солидарности”. Нардеп VIII созыва, волонтер, офицер Вооруженных сил.

Олег Василенко

Кандидат от ВО “Свобода”. Предприниматель, почетный консул Бразилии в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях.

Дмитрий Семеренко

Баллотируется в мэры от городской партии “Команда Днепра”. Бизнесмен.

Мгер Куюмчан – кандидат от партии “Батькивщина”. Заместитель председателя областного совета Днепропетровщины. С 2015 года – депутат облсовета.

Павел Демьяненко – идет от политсилы “Справа”. Коммерческий директор ППК “Протехмаш”, инженер в НПП “Украинская сервис компания”.

Виталий Жеганский – идет от партии “Голос”. Глава Днепровского райсовета в 2014-2015 гг.

Татьяна Лампика

Кандидат от “Партии зеленых Украины”. Лидер общественного движения “Экологический патруль”.

Артем Романюков

Кандидат от партии “Демократический альянс”.

Игорь Майденко

Кандидат от “Национального корпуса”. Врач-педиатр, заведующий приемно-диагностическим отделением в областной детской больнице.

Елена Сергеева – самовыдвиженец.

Михаил Королев

Самовыдвиженец. Предприниматель. Руководитель общественной организации “Единство Украины”.

Евгений Богиня – самовыдвиженец.