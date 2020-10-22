Выборы харьковского городского главы состоятся в рамках местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Бороться за пост мэра будут 14 кандидатов.

#Буквы рассказывают, что известно об основных кандидатах на пост мэра.

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес баллотируется в третий раз на должность харьковского городского главы. Идет от собственной партии “Блок Кернеса – Успешный Харьков”. Кернес работает в городском совете с 2006 года. Мэром он стал в 2010 году и до сих пор возглавляет Харьковский городской совет. Работал секретарем горсовета.

Стоит отметить, что о своем баллотирования сообщил Михаил Добкин. Но уже 4 октября заявил, что снял кандидатуру в пользу своего давнего друга Кернеса. А перед этим Добкин заявлял о намерении баллотироваться на должность городского главы Киева.

А еще перед выборами стало известно, что у Кернеса диагностировали коронавирус.

Александр Фельдман

Фельдман – кандидат от “Оппозиционной платформы – За життя”. Предприниматель, меценат, народный депутат IV-VI, VIII-IX созывов. Был народным депутатом от “Батькивщины”, но перешел в ОПЗЖ. Секретарь парламентского комитета по вопросам экологической политики с 2019 года.

Александр Фельдман возглавляет “Украинский еврейский комитет”.

Алексей Кучер

Кучер идет от партии “Слуга народа”. Сейчас он является председателем Харьковской областной государственной администрации. До этого был избран нардепом IX созыва от “Слуги народа”. Прошел в Раду по мажоритарному округу № 179 (Харьковская область). До прихода в Парламент занимался адвокатской деятельностью.

Никита Соловьев

Никита Соловьев идет на выборы от партии “Демократична сокира”. Он является руководителем городской организации политсилы с 2019 года. Предприниматель. Участвовал в парламентских выборах 2019 по 169 округу Харьковской области, не прошел.

Игорь Черняк

В мэры его выдвинул “Блок Светличной “Разом”. (Юлия Светличная – бывший председатель Харьковской ОГА).

В 2015 году Черняк был избран в Харьковский горсовет от “Самопомочи”. Является членом ОО “Автомайдан – Харьков”. Вместе с единомышленниками в 2014 году создал группу “Сила помощи”, которая предоставляет волонтерскую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, добровольческих батальонов и переселенцам.

Еще Черняк занимается адвокатской деятельностью.

Олег Абрамичев

На местных выборах 2015 года Олег Абрамичев баллотировался в харьковский горсовет с “Волонтерской партией Украины”. Является лидером городской партийной организации “Европейской Солидарности”. Также занимается волонтерской деятельностью – известный по позывным “Пиротехник”.

А еще Абрамичев является председателем благотворительного фонда певца и писателя Сергея Жадана.

Александра Нарижная

На выборы идет от партии “Голос”. С 2018 года – проректор частного учебного института “Харьковская школа архитектуры”. Нарижная известная в Харькове архитектор-урбанистка и общественный деятель.

Георгий Лаговский

Лаговский баллотируется в мэры от партии “УДАР”. В 2015 году был избран депутатом Харьковского городского совета 7 созыва (от партии “Самопомич”).

Ирина Денисова

Денисова выдвигается от партии “За майбутне”. Общественный деятель, основатель правозащитной организации “За свой выбор”, предприниматель.

Сергей Кушнарев

Кандидат от партии “Перемога Пальчевского”. С 2006 по 2010 был депутатом горсовета Харькова от “Партии регионов”, председатель Краснокутской райгосадминистрации в 2010 баллотировался в Раду IX как самовыдвиженец, но не прошел.

Он является братом погибшего на охоте в 2007 году бывшего головы Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.

Игор Приходько

Идет на выборы от политсилы “Батькивщина”. Предприниматель, генеральный директор спорткомплекса “Олимпийский учебно-спортивный центр “Акварена”.

Валерий Безлепкин – самовыдвиженец. В 2014 году на внеочередных выборах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 52 избирательному округу (Донецкая область). В 2015 году баллотировался от “Батькивщины” в Харьковский городской совет и в Харьковский областной совет. Бывший директор “Харьковгоргаза”.

Наталья Пилипенко – самовыдвижение. Общественный деятель, председатель совета “Украинского общественного объединения “Гардемарины”. В 2019 году подавала документы кандидата в президенты Украины, но ей отказали в регистрации из-за неуплаты залога – вместо 2,5 миллиона гривен она внесла лишь 25 гривен.

Денис Ярославский

Самовыдвиженец. Экс-глава Голосеевского и Обуховского отделений Нацполиции Киева. Баллотировался в Верховную Раду 2019 по мажоритарному округу в Харькове.