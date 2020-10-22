Уже 25 октября в Украине пройдут местные выборы, на которых украинцы будут выбирать мэров городов. За пост мэра Киева будут бороться 20 кандидатов, среди них и опытные политики, журналисты, телеведущие, предприниматели и даже Instagram-блогеры. Вместе с выборами мэра пройдут и выборы в Киевсовет.

В материале #Букв читайте, что известно об основных кандидатах на должность городского головы Киева.

Напомним, что избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Виталий Кличко

Действующий мэр Киева, он занимает должность главы Киевской городской государственного администрации с 2014 года и будет баллотироваться на этот пост в третий раз.

Виталий Кличко – боксер с мировым именем, чемпион в супертяжелом весе. Свою спортивную карьеру завершил в 2013 году.

В 2006 году Кличко начал политическую карьеру и стал баллотировался в Киевсовет и Верховную Раду, как глава партии “Пора-ПРП”. В итоге он возглавил фракцию в Киевском городском совете. В феврале 2011 года фракция Блока Кличко в Киевсовете была переименована во фракцию “УДАР Виталия Кличко”. В апреле 2010 года Виталий Кличко возглавил политическую партию “УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы)”. В 2012 году “УДАР” прошел в Верховную Раду.

Кличко баллотировался в мэры Киева в 2006, 2008 годах. Получил этот пост в 2014-м во время досрочных выборов. В 2015-м повторно баллотировался на пост городского головы и снова одержал победу. Во втором туре он обошел Борислава Березу.

Ирина Верещук

Ее выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, которые состоялись 16 июля.

На парламентских выборах 2019 Ирина Верещук прошла в Верховную Раду IX созыва по списку партии “Слуга народа”, №29. Сейчас она член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.

4 сентября 2019 Кабинет Министров назначил Верещук представителем правительства в Верховной Раде. 15 ноября 2019 она уволилась с этой должности.

6 июля 2020 в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России Путина. Позже Ирина Верещук после прямого эфира программы “Свобода слова” признала, что сознательно использовала эту информацию.

Сергей Притула

Шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет в мэры Киева от партии “Голос”. Он участвовал в парламентских выборах 2019 от “Голоса” под №30, но не прошел в Верховную Раду.

Среди самых популярных его проектов – “Варьяти Шоу”, “Файна Юкрайна”. Был резидентом “Comedy Club UA”, работал ведущим развлекательных программ на “Новом канале”.

Ранее он предложил Ирине Верещук снять кандидатуру в его пользу.

Алексей Кучеренко

Кандидат от партии “Батькивщина”. Сейчас он является депутатом Верховной Рады IX созыва. В 2000-2001 годах возглавлял Запорожскую ОГА, занимал должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2007-2010 гг.

Является основателем и главой общественной организации “Союз собственников жилья”, один из основателей организации “Тарифная мобилизация”.

В Парламенте является первым заместителем главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Андрей Ильенко

Идет на выборы мэра Киева от ВО “Свобода”. Народный депутат VII и VIIИ созывов Верховной Рады по мажоритарному округу №215 (Киев). Заместитель киевского председателя ВО “Свобода”.

Родился Андрей Ильенко в 1987 году в семье кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. У него есть старший брат – Филипп – который также является представителем ВО “Свобода”.

В 2018 года Андрей Ильенко попал в список граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.

Николай Томенко

Николай Томенко баллотируется от Общественного движения “Рідна країна”, которое возглавляет с 2016 года.

Дважды Томенко назначали вице-спикером парламента (2007, 2008-2012). Внештатный советник президента Петра Порошенко в 2014-2015 годах.

В 2014 году прошел в Верховную раду от БПП “Солидарность”, возглавил комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вышел из фракции БПП в 2016 году.

Борислав Береза

​​

Борислав Береза баллотируется в мэры Киева во второй раз, а в Киевсовет ведет свою “ЭкоПартию”. На выборах 2015 года Береза уступил Виталию Кличко, заняв второе место с 32,3% голосов. В 2014 году возглавлял информационный отдел “Правого сектора”, был активным участником революции Достоинства. с 2014-го по 2019 – народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Был избран членом украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Егор Фирсов

Егор Фирсов -кандидат от партии “Экологическая альтернатива”. Народный депутат от “Солидарности” в 2014-2016 гг. Исполнял обязанности председателя Госэкоинспекции Украины в 2019-2020 годах.

С 2011 года член партии “УДАР” Виталия Кличко, в 2011-2012 годах – помощник нардепа Ирины Геращенко. Организатор Автомайдана в Донецкой области. Один из координаторов Комитета патриотических сил Донбасса.

В 2014 году прошел в Верховную раду VIII созыва от БПП “Солидарность”. В 2016 году вышел из фракции, обвинив лидеров политсилы в “коррупционной деятельности”.

В мае 2018 года лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий Гриценко и лидер партии “Альтернатива” Егор Фирсов объявили о слиянии своих политических сил. 21 ноября 2019 года Кабинет министров назначил Егора Фирсова временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции.

Сергей Шахов

Сергей Шахов идет на выборы от “Нашего края”. Депутат Верховной Рады VIII и IX созывов.

В марте 2006 г. Сергея Шахова избрали депутатом Луганского областного совета пятого созыва. 17 июля 2016 на промежуточных выборах в Верховную Раду прошел Шахов. 7 февраля 2017 Сергей Шахов вступил в депутатскую группу “Воля народа”. В парламенте 9 созыва Шахов является членом депутатской группы “Довира”.

В 2018 году Шахов во время программы “Вместе” в эфире телеканала “Прямой” подрался с народным депутатом от “Радикальной партии” Игорем Мосийчук. А еще облил ексголову Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова водой.

Александр Попов

Кандидат от “Оппозиционного платформы – За життя”. Попов был главой Киевской городской государственной администрации с 16 ноября 2010 по 14 декабря 2013 года. Его отстранили от должности из-за обвинений в ответственности за силовой разгон митингующих на Майдане Незалежности.

Во время пребывания Александра Попова на должности председателя КГГА (2010-14 гг.) Была введена 10% -ная скидка на квартплату при условии ее своевременной оплаты.

Александр Омельченко

Кандидат в мэры от партии “Еднисть”. В 1996-м стал председателем КГГА. Первый раз был избран мэром Киева в 1999 году, занимал пост до 2006 года, был президентом Ассоциации городов Украины. Нардеп VI созыва от “Нашей Украины – Народной самообороны”. Возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Андрей Пальчевский

Пальчевский выдвигается от собственной партии “Перемога Пальчевського”. Основатель клиники “Евролаб”, общественный деятель, телеведущий. В 2010 году занимал должность заместителя главы Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Во время интервью Украинской службе BBC агрессивно отреагировал на приведенный журналисткой его высказывание о воссоединении Украины и РФ, сказано на российском ТВ.

Сергей Гусовский

Баллотируется от партии “За майбутнє”. В 2015 году Гусовский баллотировался на пост мэра Киева, набрав 7,7% голосов. В сентябре 2018 года, из-за скандала с выделением земли семьи однопартийца, Гусовского и еще трех депутатов исключили из партии “Самопомич”.

Безуспешно баллотировался в народные депутаты на досрочных парламентских выборах 2019 как самовыдвиженец по округу №212 Киева.

С 2001 года занимается ресторанным бизнесом, является совладельцем сети киевских заведений “Рестораны Гусовских” (Osteria Pantagruel, Napulе, O’Cafe, Шоти).

Михаил Поживанов

Кандидат от Радикальной партии. Председатель общественной организации “Фонд муниципальных реформ “Магдебургское право”.

В 2002-2005 был заместителем главы КГГА и мэра Киева Александра Омельченко. С апреля 2005 по май 2006 гг. – народный депутат IV созыва от блока Виктора Ющенко “Наша Украина”. Занимал должность замглавы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции. 2006-2007 гг. – народный депутат V созыва от блока “Наша Украина”. С декабря 2008 по март 2010 гг. – заместитель министра экономики Украины Богдана Данилишина. В 2010-2014 гг. работал в девелоперской компании EYEMAXX Real Estate AG (Австрия).

В 2017 году Михаил Поживанов стал членом Аграрной партии Украины.

Игорь Смешко

Игорь Смешко идет в мэры Киева от партии “Сила и честь”.

В 1992-1995 годах Смешко – военный атташе по вопросам обороны Украины в США, в 2000-2001 работал в Швейцарии постоянным представителем Минобороны, военным атташе при посольстве Украины. С 1997 по 2000 занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны, в 2002-2003 – заместитель секретаря СНБО. В 2003-2005 Игорь Смешко был председателем СБУ. Уволен с военной службы в 2005 году в звании генерал-полковника.

В 2019 на выборах президента он набрал 1,14 миллиона голосов (6,04%) и занял шестое место.

Максим Гольдарб

Самовыдвиженец. С 2019 года лидер партии “Союз левых сил”, активист, телеведущий, автор общественной организации “Общественный аудит”. Главный аудитор Министерства обороны Украины в 2013 году. На канале NewsOne вел передачу “Суб’єктивні підсумки”.

Диана Гранцева

Самовыдвижение.

В 2005-2009 гг. работала в банковской сфере, входила в рабочие группы проектов: – TACIS по реформированию банковского сектора Украины. С 2015 года работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Национального Украинской Ассоциации жилья. Училась в Женевском институте международных отношений и развития.

Юрий Левченко

Кандидат от партии “Народовладдя”, лидером которой является. Нардеп VIII созыва, депутат горсовета Киева в 2014 году, депутат Вышгородского райсовета в 2010-2014 гг.

Віктор Петрук

Кандидат от партии “Гражданское движение” Волна “. Общественный активист, предприниматель. Ранее – главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Елена Филонова

Самовыдвижение.

Елена Филонова участвовала в телепроектах: “Хто проти блондинок?”, “Я — герой”, “Співай, якщо зможеш”, “Зроби мені смішно”, “Пакуй валізи”, “Піраньї”. Она также была ведущей 9-11 сезонов “Ревизора”.

Филонова популярный бьюти-блогер в Instagram, где у нее более 700 тыс. подписчиков.

Напомним, что в этом году местные выборы будут проходить с учетом нового разделения на районы.