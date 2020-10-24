В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут избирать новых мэров и депутатов местных советов. В Одессе на должность мэра претендуют 23 кандидата, среди которых действующий председатель Геннадий Труханов, известные актеры, блогер, общественные деятели.

Кто они, кандидаты в мэры Одессы, рассказывают #Буквы.

Геннадий Труханов

Труханов является городским главой Одессы с 2014 года. Баллотируется от партии “Довіряй справам”. Народній депутат VII созыва от “Партии Регионов”.

Олег Филимонов

Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу”. Баллотируется от партии “Слуга народа”.

Наталья Делиева

Баллотируется от партии “Голос”. Является руководителем одесской областной организации “Голос”, председатель общественной организации “Ассоциация женщин Украины “Дія”, возглавляла театр “Маски Шоу”.

Петр Обухов

Кандидат от “Европейской Солидарности”, общественный активист, предприниматель в сфере ИТ.

Эдуард Гурвиц

Выдвигается от собственной партии “Блок Эдуарда Гурвица”. Дважды был мэром Одессы – 1994-1998, 2005-2010 гг. Депутат Верховной Рады II, III (беспартийный), IV (“Наша Украина”) и VII созывов (“УДАР”).

Николай Скорик

Кандидат в мэры Одессы от “Оппозиционного платформы – За життя”. Народный депутат IX созыва, член Комитета по вопросам экономического развития. В 2013-2014 – возглавлял Одесскую ОГА.

Евгений Червоненко

Идет на выборы от партии “Наш край”. Политик и бизнесмен. В 2005 году возглавлял Министерство транспорта и связи, председатель Запорожской ОГА в 2005-2007, заместитель председателя КГГА в 2008-2011 гг.

Альберт Байжанов

Идет на выборы от партии “За права людини”. Работал в горсовете Одессы с 2005 года на различных должностях. Кадровый офицер.

Максим Болдин

Гендиректор юридической фирмы InTrust, идет на выборы от партии”Перемога Пальчевського”.

Сергей Кивалов

Идет на выборы с “Украинской морской партии Сергея Кивалова”. Председатель ЦИК в 2004 году, народный депутат III-VIII созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия.

Станислав Домбровский

Самовыдвиженец. Поэт и видеоблоггер.

Юрий Печерский

Самовыдвиженец. Предприниматель, совладелец ресторанного бизнеса. Бывший депутат Одесского областного совета.

Геннадий Чижов

Руководитель общественной организации “Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень “Лад”. Баллотируется в мэры от партии “Сила и Честь”.

Игорь Щербина

Самовыдвиженец, безработный.

Мария Трунина

Самовыдвиженка. Безработная.

Дарт Вейдер

Оператор общественной организации “Мото хелс” от “Блока Дарта Вейдера”.

Сергей Калинчук

Кандидат от партии “За будущее”. Врач, предприниматель, занимал должность главного врача Одесской областной больницы, руководитель частных клиник в Одессе и Киеве.

Морис Ибрагим

Самовыдвиженец. Общественный активист, участник движения “Куликово поле”, бывший первый секретарь райкома коммунистической партии в Одессе.

Михаил Кузаконь

Самовыдвиженец. Предприниматель, критик мэра Труханова. Организатор “Одесской политической платформы”, “Антитрухановского майдана”.

Сергей Варламов

Выдвигается на пост мэра от политической силы “Национальный корпус”. Руководитель городского отделения “Нацкорпуса”.

Виктория Стоянова

Самовыдвижение.

Олег Михайлик

Самовыдвиженец. Предприниматель. Участник общественных акций против мэра Геннадия Труханова.

Георгий Селянин

Бывший депутат городского совета Одессы от “Батькивщины”.

Стоит отметить, что в регистрации отказали двойникам известных политиков, а именно: