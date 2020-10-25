Стали известны результаты экзитполов, проведенных во время местных выборов в городах Украины телеканалом "Украина 24" вместе со "Студией Савика Шустера" и Социологической группой "Рейтинг".

Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”, а “Рейтинг” опубликованы на сайте группы.

Кривой Рог

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 4 партии – “Слуга народа”, “Блок Вилкула Украинская перспектива”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Сила людей”.

Черкассы

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студия Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получили более 50% голосов избирателей. Лидируют Анатолий Бондаренко, Виктор Евпак и Виталий Ильченко (разрыв между последними в пределах погрешности):

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 6 партий – “Слуга народа”, “За майбутне”, “Голос”, “Европейская Солидарность”, “ВО Черкасчане”, “Оппозиционная платформа — За життя”.

“Батькивщина” и “Национальный корпус” получили чуть менее 5% по результатам опросов, однако еще имеют шансы попасть в горсовет.

Александрия

Выборы мэра

Согласно опросу “Рейтинга”, бывший глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко одерживает победу на выборах, на 8% опередив действующего мэра Александрии Степана Цюпяка.

Дрогобыч

Выборы мэра

Согласно опросу “Рейтинга”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий городской голова Тарас Кучма и бизнесмен Андрей Веселый.



Николаев

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий мэр Александр Сенкевич и кандидат от “ОПЗЖ” Владислав Чайка.

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 6 партий: “Оппозиционная платформа – За життя”, “Пропозиция”, “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “Партия Шария”, “Наш край”.

Винница

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, победу в первом туре получает действующий мэр города Сергей Моргунов.

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 4 партии: “Украинская стратегия Гройсмана”, “Европейская Солидарность”, “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа – За життя”.

Черновцы

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют Роман Кличу и Виталий Михайлишин. Действующий мэр Алексей Каспрук на третьем месте.

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 6 партий: “Единая альтернатива”, “Слуга народа”, “Команда Михайлишина”, “Европейская Солидарность”, “Пропозиция” и “Народный контроль”.

Ужгород

Выборы мэра

Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей.

Выборы в горсовет

Барьер в 5% преодолели 7 партий: “Слуга народа”, “Батькивщина”, “Родное Закарпатье”, “Европейская Солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “КМКС – Партия венгров Украины” и “За майбутне”.