Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”, а “Рейтинг” опубликованы на сайте группы.
Кривой Рог
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 4 партии – “Слуга народа”, “Блок Вилкула Украинская перспектива”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Сила людей”.
Черкассы
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студия Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получили более 50% голосов избирателей. Лидируют Анатолий Бондаренко, Виктор Евпак и Виталий Ильченко (разрыв между последними в пределах погрешности):
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 6 партий – “Слуга народа”, “За майбутне”, “Голос”, “Европейская Солидарность”, “ВО Черкасчане”, “Оппозиционная платформа — За життя”.
“Батькивщина” и “Национальный корпус” получили чуть менее 5% по результатам опросов, однако еще имеют шансы попасть в горсовет.
Александрия
Выборы мэра
Согласно опросу “Рейтинга”, бывший глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко одерживает победу на выборах, на 8% опередив действующего мэра Александрии Степана Цюпяка.
Дрогобыч
Выборы мэра
Согласно опросу “Рейтинга”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий городской голова Тарас Кучма и бизнесмен Андрей Веселый.
Николаев
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий мэр Александр Сенкевич и кандидат от “ОПЗЖ” Владислав Чайка.
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 6 партий: “Оппозиционная платформа – За життя”, “Пропозиция”, “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “Партия Шария”, “Наш край”.
Винница
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, победу в первом туре получает действующий мэр города Сергей Моргунов.
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 4 партии: “Украинская стратегия Гройсмана”, “Европейская Солидарность”, “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа – За життя”.
Черновцы
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют Роман Кличу и Виталий Михайлишин. Действующий мэр Алексей Каспрук на третьем месте.
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 6 партий: “Единая альтернатива”, “Слуга народа”, “Команда Михайлишина”, “Европейская Солидарность”, “Пропозиция” и “Народный контроль”.
Ужгород
Выборы мэра
Согласно опросу “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры не получил более 50% голосов избирателей. Лидируют действующий мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей.
Выборы в горсовет
Барьер в 5% преодолели 7 партий: “Слуга народа”, “Батькивщина”, “Родное Закарпатье”, “Европейская Солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “КМКС – Партия венгров Украины” и “За майбутне”.