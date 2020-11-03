Сегодня, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев.

Как проходит голосование читайте в материале #Букв.

Напомним, что выборы президента США проходят каждые 4 года. Избирательный процесс – двухэтапный – всеобщие выборы и Коллегии выборщиков.

Всеобщие выборы проводятся в первый вторник ноября: в 2020 году – это 3 ноября. По его итогам голосования будет выбрана Коллегия выборщиков.

День выборов

Избирательные участки 3 ноября будут открыты с 6:30 до 19:30: каждый избиратель, который стоит в очереди на своем избирательном участке в 19:30, сможет проголосовать. Больше всего избирателей приходят голосовать рано утром и непосредственно перед закрытием избирательных участков.

Как проходит день выборов

14:10 – Группа американских республиканцев азиатского происхождения официально поддержала Джо Байдена, призвав тысячи своих членов проголосовать за демократа. В 2016 году Национальный комитет американских республиканцев азиатского происхождения поддержал Трампа. Ранее группа заявила, что не поддержит его в этом году.

13:50 – первые избирательные участки открылись в штате Вермонт. Штат голосует за демократов с 1992 года. Вермонт также входит в число 13 штатов, которые на этот раз выберут губернатора. Действующий Фил Скотт, которого считают умеренным республиканцем, имеет один из лучших рейтингов одобрения среди губернаторов США.

13:40 – несмотря на эпидемию COVID-19, в США ожидают высокую явку.

А так выглядели очереди на досрочном голосовании в понедельник, 12 октября 2020 года, в Мариетте, штат Джорджия.

13:31 – в Великобритании кто-то сделал ставку в 1 млн фунтов на победу Байдена, сообщает телеканал CNN.

13:20 – специальные рабочие баррикадируют Белый дом накануне президентских выборов в США.

Металлические щиты и бетонные блоки – так в США пытаются защитить президентскую администрацию, опасаясь массовых протестов после объявления предварительных результатов выборов.

Цель баррикад – максимально создать препятствие на пути тех, кто захочет перелезть через забор и попасть на территорию правительственной резиденции.