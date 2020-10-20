Через неделю, 3 ноября, американские граждане будут выбирать нового президента страны на последующие четыре года. Система избрания главы государства в США совершенно не такая, как в Украине. Победителя определяют не большинством голосов избирателей, а посредством голосования "коллегии выборщиков".

Кто такие выборщики и чем они отличаются от избирателей – разбирались #Буквы.

Выборы в США 2020

В этом году президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. В этой стране выборы всегда проходят по вторникам.

В этом году от Демократической партии на кресло президента претендовали: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, миллиардер из Калифорнии Том Стейер, бизнесмен Эндрю Янг, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг.

От Республиканской партии: действующий президент Дональд Трамп, бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд, бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш, бизнесмен, политический активист и политик Роки де ла Фуенте.

В 2020 году состоятся 59-е выборы президента США.

Кандидат в президенты избирается на четыре года и имеет право быть лидером страны два срока (в зависимости от исхода голосования).

Инаугурация президента США состоится 20 января.

Как определяют кандидата в президенты США

Кандидатом в президенты США может быть гражданин старше 35 лет, который родился на территории Соединенных Штатов и прожил на территории Америки не менее 14 лет. Две основные американские партии – Демократическая и Республиканская представляют своих кандидатов. После праймериз и кокусов на партийных съездах выбирают по одному кандидату от каждой партии, которые и станут основным оппонентами на выборах.

Накануне выборов основные кандидаты участвуют в трех раундах телевизионных дебатов. Это последний шанс для каждого из кандидатов показать избирателю, чем отличаются его взгляды и видение решения проблем от тех, которые представил оппонент.

Особенности американских выборов

Если в Украине, к примеру, на выборах побеждает кандидат, который получил максимальную поддержку от избирателей (граждан), то в США все иначе. В день выборов кандидатам важно получить максимум голосов от выборщиков.

Кто такие выборщики?! США состоят из 50 штатов и округа Колумбия. В каждом из них есть “коллегия выборщиков” (Electoral College). Количество выборщиков для каждого штата определяется из расчета численности населения. В крупных штатах выборщиков больше, в небольших штатах может быть всего три.

Тот кандидат, который более популярный в штате – получает все голоса выборщиков. К примеру, если в коллегии 20 выборщиков, из которых 11 за Байдена и 9 за Трампа – все 20 голосов уйдут Байдену.

Исключение штаты Небраска и Мэн. Там голоса делят пропорционально результатам выборов в Конгресс, а также в ассамблею штата.

Официально голосование коллегии выборщиков проходит через 41 день после всеобщих выборов.

Каждый штат может избрать столько выборщиков, сколько представителей он посылает в Конгресс. Всего в Сенате 100 человек, в Палате представителей – 435. Еще трех выборщиков избирает федеральный округ Колумбия, не представленный в Конгрессе. Таким образом, в настоящее время в коллегию выборщиков входят 538 человек.

Всего в США 538 выборщиков. Выиграет тот кандидат, у которого будет 270 и больше голосов выборщиков.

Почему в США работает система выборщиков

История вопроса начинается в 1787 году. В то время в США была принята конституция, а количество штатов было равно 13. Учитывая, что некоторые штаты были большими как по территории, так и по количеству населения, а другие – маленькими, последние заявили о том, что в день выборов их голоса будут ущемлены, так как не будут иметь влияния на исход голосования.

Тогда было принято решение создать систему коллегий выборщиков, членов которой назначали законодательные органы штатов. Кандидатов, со временем, выдвигали политические партии. В том случае, если ни один из кандидатов не получал большинства голосов выборщиков, президента США определяла Палата представителей.

В истории США было несколько случаев, когда президентом становился тот, кого выбирали выборщики, а не избиратели. Так было и в 2016 году. За Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа, но он победил на коллегии выборщиков.

Что такое “колеблющиеся штаты” и как они влияют на исход выборов

Большинство американских штатов от выборов к выборам, как правило, поддерживают одну и ту же политическую партию. Но есть несколько штатов, голосование которых спрогнозировать нельзя, так как там могут измениться предпочтения как избирателей, так и выборщиков. Потому штаты назвали “колеблющимися” и от их голосования на выборах президента зависит все. Это три штата: Флорида, Пенсильвания, Огайо.

Кого выбирают американцы 2 ноября

Все избиратели будут голосовать за связку – президент и вице-президент. В этом году это Дональд Трамп и Майк Пенс от Республиканской партии. Джо Байден и Камала Харрис от Демократической партии. Это сделано для того, чтобы страной руководили сторонники одной политической силы. Важное условие – президент и вице-президент должны быть представителями разных штатов.