Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Сейчас за Санду отдали голоса 57,74% избирателей, а за нынешнего президента Игоря Додона – 42,26%.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику уже поздравил Майю Санду с победой.

“Вчера Молдова выбрала своего следующего президента. Хочу поздравить весь народ с успешной сдачей этого экзамена на демократию и государственность … Я поздравляю новоизбранного президента Майю Санду, желаю ей успеха и сил для работы в интересах нашего народа и нашей страны”, – заявил Ион Кику.

Напомним, что в ноябре 2019 парламент Молдовы выразил Майе вотум недоверия.