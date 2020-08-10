Об этом РИА Новости сообщила представительница Тихановской.
В избирательном штабе заявили, что, согласно данным с участков во всех районах, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей. В штабе считают, что данные ЦИК об итогах выборов не соответствуют действительности.
Также представители оппозиционерки заявили о готовности к долгосрочным протестам.
Сегодня, 10 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные результаты президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов.
- В Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны не менее 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.