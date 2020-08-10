Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%.

Об этом РИА Новости сообщила представительница Тихановской.

В избирательном штабе заявили, что, согласно данным с участков во всех районах, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей. В штабе считают, что данные ЦИК об итогах выборов не соответствуют действительности.

Также представители оппозиционерки заявили о готовности к долгосрочным протестам.

Сегодня, 10 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные результаты президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов.