Выборы в Черновцах: полиция открыла 2 производства, явка менее 20%

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах, повторно голосовали на выборах городского главы. На участках зафиксировали немало нарушений.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня черновчане должны были выбрать нового мэра из двух кандидатов. Это Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”) и Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”). В первом туре Кличук получил поддержку 27,29% избирателей, Михайлишин — 21,33%

Явка, согласно данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 16 часов составила около 17,54% (погрешность — 1,73%).

При этом для привлечения горожан к участию в выборах устраивали акции с подарками, пишет Комитет избирателей Украины.

“Наблюдатели КИУ сообщают, что в городе Черновцы во время второго тура выборов городского головы проводится акция, в ходе которой избиратели могут выиграть ряд призов за участие в голосовании. В социальных сетях распространяются сообщения о розыгрыше призов среди жителей города. Для участия в акции необходимо сделать свое фото на избирательном участке и выставить его в Instagram с пометкой “Выборы-Черновцы”. Среди подарков: сертификаты на 500 грн, стрижка, кальян, беспроводные наушники, ужин на двоих, сертификат на пуховик. Главный приз — iPhone”, — говорится в сообщении.

ОПОРА также информирует о многочисленных нарушениях. В частности, на одном из участков женщина проголосовала и за себя, и за своего сына. На некоторых участках заметили фотографирование бюллетеней и нарушение тайны голосования, выдачу бюллетеней ненадлежащим образом и тому подобное.