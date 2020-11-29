Выборы в Черновцах: полиция открыла 2 производства, явка менее 20%

Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня черновчане должны были выбрать нового мэра из двух кандидатов. Это Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”) и Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”). В первом туре Кличук получил поддержку 27,29% избирателей, Михайлишин — 21,33%
Явка, согласно данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 16 часов составила около 17,54% (погрешность — 1,73%).
При этом для привлечения горожан к участию в выборах устраивали акции с подарками, пишет Комитет избирателей Украины.
“Наблюдатели КИУ сообщают, что в городе Черновцы во время второго тура выборов городского головы проводится акция, в ходе которой избиратели могут выиграть ряд призов за участие в голосовании. В социальных сетях распространяются сообщения о розыгрыше призов среди жителей города. Для участия в акции необходимо сделать свое фото на избирательном участке и выставить его в Instagram с пометкой “Выборы-Черновцы”. Среди подарков: сертификаты на 500 грн, стрижка, кальян, беспроводные наушники, ужин на двоих, сертификат на пуховик. Главный приз — iPhone”, — говорится в сообщении.
ОПОРА также информирует о многочисленных нарушениях. В частности, на одном из участков женщина проголосовала и за себя, и за своего сына. На некоторых участках заметили фотографирование бюллетеней и нарушение тайны голосования, выдачу бюллетеней ненадлежащим образом и тому подобное.
По состоянию на 18 часов, согласно информации полиции, по фактам нарушений было открыто два уголовных производства.
Речь идет о случае на одном из участков, где члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов утром, задолго до установления результатов. Сведения об этом факте следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.
Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Такие противоправные действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.
Еще по 7 сообщениям о нарушениях на выборах идет проверка, отметили в главке.
- В воскресенье, 22 ноября, в семи городах и четырех районных центрах во втором туре выбирали мэров. Голосовали в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Киеве.