На парламентских выборах в Грузии, которые состоялись в субботу, 31 октября, победу празднует правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает издание “Грузия Online” со ссылкой на результаты ряда экзитполов.

При этом оппозиционная коалиция, сформированная партией экс-президента Грузии Михеила Саакашвили “Единое национальное движение” (блок “Единое национальное движение – Сила в единстве”) получает примерно вдвое меньше голосов избирателей.

Так, телекомпания “Рустави-2” представила результаты экзитпола, который провела британская исследовательская компания Survation.

Согласно опросу, в парламент Грузии проходят 9 партий (чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит).

При этом правящая партия “Грузинская мечта” получила поддержку 52,26% избирателей. А за блок “Единое национальное движение – Сила в единстве” Михеила Саакашвили проголосовали 25,33% избирателей (вдвое меньше).

Еще 4,2% избирателей поддержали другую оппозиционную силу “Европейская Грузия”, 3,52% проголосовали за партию “Гирчи”, а 2,61% – за “Лело для Грузии”.

Партия “Альянс патриотов Грузии”, которая придерживается консервативных антизападных позиций, получила поддержку 2,29% избирателей.

В парламент также проходят избирательный блок Георгия Вашадзе (2,37%), “Лейбористская партия” (1,21%), а также партия “Граждане” (1,02%).

Похожие результаты дает экзитпол от американской компании Edison Research, проведенный по заказу Formula TV.

Согласно ему, “Грузинская мечта” получила поддержку 46% избирателей, а блок Саакашвили – 28%, “Европейская Грузия” – 5%, “Лело” и “Гирчи” – по 3%, “Альянс патриотов” – 2%.

Согласно экзитполу, проведенному компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании “Имеди”, правящая партия “Грузинская мечта” получает 55% голосов избирателей, а блок Саакашвили – 23%.

Также в парламент проходят “Европейская Грузия” – 3%, “Лело” – 3%, “Альянс патриотов” – 3%, блок Георгия Вашадзе – 3%, “Гирчи” – 3%.

В то же время, согласно экзитполу IPSOS-Франция, в Тбилиси (столице Грузии) побеждает оппозиционный блок во главе с “Единым национальным движением” Саакашвили (35% голосов избирателей).

У правящей партии “Грузинская мечта” – 30% поддержки.

Явка на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% (проголосовали 1 970 540 избирателей).

Михеил Саакашвили уже заявил, что отказывается от поста премьер-министра, чтобы оппозиция “смогла объединиться вокруг единой цели”.

“Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства”, – объявил он в эфире местного телевидения.

Стоит отметить, что данные экзитполов дают оценку только голосованию по многомандатному округу. По партийным спискам будет избрано 120 из 150 депутатов. Еще 30 депутатов будут избраны по мажоритарным округам.