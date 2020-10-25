Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола группы “Рейтинг”.
На втором месте с 22,8% голосов идет представитель партии “ОПЗЖ” Владимир Клименко, на третьем – самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,4%.
Остальные кандидаты набрали менее 1,5% голосов избирателей.
Социологическая группа “Рейтинг” провела экзит-пол на выборах мэра и горсовета Мариуполя, который проводился на 50 избирательных участках города. Количество опрошенных – 4 257. Ошибка выборки не превышает 1,5%.
По данным опроса “Украины 24” и “Студии Савика Шустера”, выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр.
Рейтинг кандидатов выглядит так:
- Вадим Бойченко, “Блок Вадима Бойченко” 69,05%
- Владимир Клименко, Оппозиционная платформа – за життя” 23,71%
- Лидия Мугли, самовыдвижение 4,05%
- Юлия Башкирова, “За будущее” 2,00%
- Михаил Клюев, “Наш край” 1,19%.
- Стали известны результаты экзит-полов проведенных во время местных выборов в Киеве телеканалом “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера” и Социологическая группа “Рейтинг”.