На выборах городского головы Мариуполя (Донецкая обл.) лидирует действующий мэр города Вадим Бойченко, за которого проголосовали 68,1% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола группы “Рейтинг”.

На втором месте с 22,8% голосов идет представитель партии “ОПЗЖ” Владимир Клименко, на третьем – самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,4%.

Остальные кандидаты набрали менее 1,5% голосов избирателей.

Социологическая группа “Рейтинг” провела экзит-пол на выборах мэра и горсовета Мариуполя, который проводился на 50 избирательных участках города. Количество опрошенных – 4 257. Ошибка выборки не превышает 1,5%.

По данным опроса “Украины 24” и “Студии Савика Шустера”, выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр.

Рейтинг кандидатов выглядит так:

Вадим Бойченко, “Блок Вадима Бойченко” 69,05% Владимир Клименко, Оппозиционная платформа – за життя” 23,71% Лидия Мугли, самовыдвижение 4,05% Юлия Башкирова, “За будущее” 2,00% Михаил Клюев, “Наш край” 1,19%.