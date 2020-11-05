Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года.

Об этом сообщил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Украинский план для ТКГ предусматривает ряд шагов

Прекращение войны

Первое, что предлагается сделать, – прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

“Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.). С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года”, – объяснил Кравчук.

Контроль над границей

Кравчук уточнил, что после прекращения военных действий Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

“То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед”, – подчеркнул глава украинской делегации.

Кравчук добавил, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию. Кроме того, Киев хочет добиться до середины декабря увеличения численного состава миссии ОБСЕ на 1500 человек.

“Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение. Потому что для наблюдения над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской области необходимо активная работа и постоянное информирование”, – отметил Кравчук.

В своем плане Украина настаивает на обеспечении полного контроля над конкретными участками украинско-российской границы со своей стороны.

Вопрос амнистии

По словам Кравчука, нужно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе. Речь идет, в том числе, о недопущении наказания для тех, “на ком нет вины за совершение преступлений”.

“Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, – они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле“, – рассказал он.

Обмен “всех на всех”

Украинская сторона будет настаивать на полном и безусловном доступе международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. В идеале это должно быть сделано до середины ноября 2020 года.

Согласно позиции украинской стороны, окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу “всех на всех” должно состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

Выборы в ОРДЛО

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ (Копенгагенского документа 1990 года).

“Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение”, – подчеркнул Кравчук.

По его словам, поскольку “формула Штайнмайера” обсуждалась на встрече “Нормандской четверки” в декабре 2019 года в Париже и была принята в работу, то ее “нельзя обойти стороной” и необходимо упомянуть в документе.

Кравчук напомнил, что власти Российской Федерации, в частности президент РФ Владимир Путин, приняли ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного Донбасса (например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства), хотя сам глава России неоднократно говорил, что эти территории являются частью Украины.

Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены.

Создание Свободной экономической зоны

Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

“Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние”, – заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что предлагаемый Украиной “План совместных шагов” не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы “Нормандского формата” и ТКГ.

“Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах”, – объяснил Кравчук.

Он выразил убеждение, что это не может быть документ, который построен на основании предложений какой-то одной стороны: то ли Украины, то ли России, то ли ОБСЕ.

“Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтрашний день. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту “золотую середину”, которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса”, – сообщил Кравчук.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.