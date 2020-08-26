Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны проходить только по специальному закону.

Об этом заявил в комментарии журналистам вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Общение с представителями СМИ произошло после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в ТКГ (Трехсторонней контактной группе) Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

“Выборы там могут быть назначены по отдельному закону. И об этом сказано в комплексе мер Минских соглашений. И об этом сказано в законе об особенностях местного самоуправления. Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы”, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что постановление Верховной Рады о местных выборах, назначенных на 25 октября, регулирует проведение выборов на территории, подконтрольной Правительству Украины.

“Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями”, – добавил Резников.

Он отметил, что выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с указанной территории будут выведены российские войска, состоится разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

Как известно, 15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины – только на подконтрольной украинскому власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в Парламент по поводу этого постановления.

В этом обращении указано, что Кравчук просит Парламент рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.