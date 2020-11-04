Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие - относительно быстрее.

Издание Vox рассказывает, как надолго может затянуться подсчет голосов.

Так, из шести ключевых колеблющихся штатов, которые, скорее всего, определят выборы, Флорида, Северная Каролина и Аризона окажутся в хорошем месте для подсчета большинства голосов.

Пенсильвания, Висконсин и Мичиган – три штата, в которых Трамп победил в 2016 году. Республиканские законодательные органы в каждом из них почти полностью отказались обновить устаревшие правила обработки и подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Таким образом, этим штатам может потребоваться несколько дней, чтобы завершить подсчет.

И если личное голосование в этих штатах больше в пользу Трампа, чем голосование по почте, медленный подсчет почты может создать впечатление, что Трамп опережает Байдена на выборах.

Согласно избирательной математике, Трамп почти наверняка не сможет стать президентом, не победив хотя бы в одном из этих трех штатов. Путь Трампа к победе проходит через “медленные” штаты.

Байден, однако, лидирует в нескольких других штатах, где Трамп выиграл в 2016 году, – штатах, которые, как ожидается, будут относительно быстрее считать голоса избирателей. Если Байден заберет у Трампа такие штаты, как Флорида или Северная Каролина, почти наверняка он выиграет президентское кресло. То же самое произойдет, если Байден одержит неожиданные победы в Джорджии, Огайо или Техасе.

Обработка бюллетеней по почте занимает больше времени

Есть много причин, по которым подсчет голосов может занять некоторое время. Из-за длинных очередей избирательные участки могут оставаться открытыми допоздна. Технические трудности, нехватка персонала – все это может замедлить процесс подготовки отчетов.

А в год COVID-19 возник еще один вопрос: как сотрудники избирательных органов будут обрабатывать беспрецедентное количество бюллетеней, присланных по почте.

Проблема здесь в том, что обработка бюллетеней, отправленных по почте, занимает много времени, поскольку их необходимо сверять с регистрационной информацией, чтобы убедиться, что голосование было правильно оформлено.

Во время персонального голосования, избирателю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность; далее сотруднику необходимо проверить, имеет ли право данный избиратель проголосовать и не проголосовал ли он ранее, в том числи по почте. Только после этой проверки можно получить бюллетень для тайного голосования.

Что касается голосования по почте, то должностные лица местных избирательных комиссий должны убедиться, что каждый бюллетень для голосования был заполнен правильно. В частности, проверяется подпись избирателя, а в некоторых штатах есть дополнительные требования (например, секретные конверты Пенсильвании), которые, если они не заполнены должным образом, также могут привести к отклонению бюллетеней.

Но существует также физический процесс вскрытия всех этих конвертов, их сортировки по участкам и подготовки бюллетеней для подсчета. На то, чтобы сделать это для сотен тысяч отправленных по почте голосов, требуется довольно много времени.

К счастью, есть простой способ ускорить процесс: обработку и подсчет голосов, отправленных по почте, можно начать до проведения самих выборов. Несколько штатов предпочли так сделать. Например, Флорида начала сначала обрабатывать, а затем подсчитывать бюллетени, присланные по почте несколько недель назад. Хотя Флорида известна “грязными выборами”, она имеет опыт обработки большого количества бюллетеней, присланных по почте, и как правило, проводит подсчет голосов относительно быстро.

20 октября Аризона начала обрабатывать и подсчитывать бюллетени, присланные по почте. Аризона также имеет опыт проведения широкого голосования по почте, и они несколько улучшили свой процесс. В 2018 году, когда чиновники медленно подсчитывали бюллетени, лидерство за место в Сенате США сместилось с Марты МакСэлли, лидировавшей в день выборов, на победу Кирстен Синема. Тогда обработка бюллетеней началась за неделю до дня выборов. Теперь новый закон 2019 года расширил это окно, поэтому обработка началась за две недели до выборов.

В Северной Каролине отправленные по почте бюллетени могут обрабатываться начиная с конца сентября.

Но Пенсильвания, Мичиган и Висконсин отказались досрочно начать обработку бюллетеней. В частности, республиканские законодательные органы этих штатов отказались изменить закон штата, чтобы разрешить это, несмотря на доводы демократов. В результате трудоемкий процесс определения правильности заполнения каждого бюллетеня по почте не может начаться до самого дня выборов. Республиканская партия штата Мичиган соизволила разрешить некоторым районам штата начать на день раньше.

С точки зрения хорошего правительства это необъяснимо; это можно объяснить только партийной политикой.

Замедляя подсчет голосов, отправленных по почте, республиканцы в этих штатах, очевидно, надеются, что голоса, отданные на избирательных участках, будут подсчитаны первыми и покажут Трампа впереди. А если голоса, отправленные по почте, покажут, что американцы отдали предпочтение демократам, Трамп может легко назвать такое голосование незаконным и мошенническим.

Почтовые “хвосты”

Есть еще одна загвоздка с голосованием по почте: в некоторых штатах в конечном итоге будут подсчитаны голоса, которые даже не поступили в ночь выборов, потому что они все еще находятся в почте.

Ни один штат не будет учитывать голоса, отправленные по почте после дня выборов – на конверте должен быть соответствующий штемпель. И во многих штатах установлен жесткий крайний срок подсчета бюллетеней, отправленных по почте в день выборов или до него. К ним относятся Флорида, Аризона, Мичиган и Висконсин.

Например, штат Пенсильвания в настоящее время планирует подсчитывать бюллетени, поступившие в течение трех дней после дня выборов. Северная Каролина будет подсчитывать бюллетени, поступившие в течение девяти дней после выборов. Огайо будет подсчитывать бюллетени, полученные в течение 10 дней после выборов.

Бюллетени должны быть проштампованы ранее дня выборов.

В таких штатах будет “хвост” опоздавших голосов по почте.

Тот факт, что Северная Каролина будет подсчитывать бюллетени, поступающие через девять дней после выборов, не означает, что до тех пор мы не узнаем результатов Северной Каролины.

Общая картина ночи выборов

Наконец, есть и другие, более обычные причины, по которым подсчет голосов может замедлиться. Городские районы часто требуют больше времени для подсчета, чем пригородные или сельские.

В штатах, таких как Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон, подсчет ведется медленно, что объясняет, почему голосование в 2016 году перешло от равного в ночь выборов к преимуществу Хиллари Клинтон на 2,1 процентных пункта к декабрю.

Но когда дело доходит до Коллегии выборщиков, общая картина такова, что Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, по всей видимости, с наименьшей вероятностью покажут быстрые результаты в ночь выборов.

Напомним, Байден в настоящее время лидирует в опросах FiveThirtyEight для Флориды, Северной Каролины, Аризоны, Айовы и Джорджии. Победа только во Флориде и полностью “голубых штатах” приблизит Байдена к магическому числу в 270 голосов выборщиков.