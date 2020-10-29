На следующей неделе в США состоятся очередные президентские выборы. Конкурентами за главный пост являются республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

#Буквы рассказывают, когда состоятся выборы и какие особенности избирательного процесса в США.

Дата выборов

Выборы президента США проходят каждые 4 года. Избирательный процесс состоит из двух этапов – всеобщих выборов и Коллегии выборщиков.

Всеобщие выборы проводятся в первый вторник ноября: в 2020 году – это 3-го ноября. По его итогам голосования будет выбрана Коллегия выборщиков.

Но этот год внес свои коррективы в голосование: из-за эпидемии СOVID-19 многие американцы выбрали досрочное голосование. Бюллетень можно заполнить на избирательном участке или отправить по почте.

Через 41 день после всенародного голосования (14 декабря) выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют за кандидатов на должности президента страны и вице-президента.

Имя следующего президента станет известно 6 января 2021 года. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2021 года.

Избирательная система

После всенародного голосования определяется состав Коллегии выборщиков – 538 человек. Губернатор каждого штата утверждает список выборщиков от партии, за кандидата от которой проголосовало большинство избирателей. Выборщики должны голосовать в соответствии с волей граждан.

От каждого штата в Коллегию входит разное число выборщиков. Оно зависит от количества избирательных округов и населения. Решающим фактором на выборах в США является голосование в штатах.

Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 или более голосов членов Коллегии выборщиков.

Кандидаты в президенты

Баллотироваться на пост президента США может гражданин Соединенных Штатов не младше 35 лет, проживающий на территории страны не менее 14 лет. Президент может занимать свой пост не более двух раз подряд.

В американской политической системе доминируют Демократическая и Республиканская партии.

Накануне выборов основные кандидаты участвуют в трех раундах телевизионных дебатов. Это последний шанс для каждого из кандидатов показать избирателю, чем отличаются его взгляды и видение решения проблем тех, которые представил оппонент.

Кого выбирают американцы 2 ноября

Все избиратели будут голосовать за связку – президент и вице-президент. В этом году это Дональд Трамп и Майк Пенс от Республиканской партии. Джо Байден и Камала Харрис от Демократической партии. Это сделано для того, чтобы страной руководили сторонники одной политической силы. Важное условие – президент и вице-президент должны быть представителями разных штатов.