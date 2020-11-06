Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Источники телеканала, знакомые с планами кандидата, отмечают, что из-за того, что подсчет голосов затянулся, Байден провел день дома с семьей и старшими советниками. Они наблюдают за новостями о кампании, ждут результатов.
Между тем в Chase Center в Уилмингтоне, штат Делавэр, в вестибюле отеля были замечены советники Байдена, а персонал усердно работал в течение дня, готовя место для его ожидаемого брифинга кандидата позже.
Также ожидается выступление кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.
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