Кандидат в президенты США Джо Байден проводит день с семьей и советниками, ожидая результаты выборов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Источники телеканала, знакомые с планами кандидата, отмечают, что из-за того, что подсчет голосов затянулся, Байден провел день дома с семьей и старшими советниками. Они наблюдают за новостями о кампании, ждут результатов.

Между тем в Chase Center в Уилмингтоне, штат Делавэр, в вестибюле отеля были замечены советники Байдена, а персонал усердно работал в течение дня, готовя место для его ожидаемого брифинга кандидата позже.

Также ожидается выступление кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.