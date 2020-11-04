Джо Байден победил Дональда Трампа в шатком штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.

Об этом сообщает газета The New York Times.

По состоянию на 13:30 по североамериканскому восточному времени (20:30 по Киеву) в штате Висконсин посчитано уже более 98% голосов.

По итогам голосования победу одержал Джордж Байден. За него отдали свои голоса 1 630 389 человек или 49,4% избирателей штата. Трампа поддержали 1 609 879 человек или 48,8% избирателей.

Таким образом, Байден получил поддержку еще 10 выборщиков. Общее количество выборщиков, поддерживающих кандидата, – 237. Для победы нужно 270. Трамп поддержку 213 выборщиков.

Примечательно, что в 2016 году Дональд Дж. Трамп стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, который победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия. Он опередил Хиллари Клинтон менее чем на 30 тысяч голосов.

В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Кроме того, кампания Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане.