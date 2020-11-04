Об этом сообщает газета The New York Times.
По состоянию на 13:30 по североамериканскому восточному времени (20:30 по Киеву) в штате Висконсин посчитано уже более 98% голосов.
По итогам голосования победу одержал Джордж Байден. За него отдали свои голоса 1 630 389 человек или 49,4% избирателей штата. Трампа поддержали 1 609 879 человек или 48,8% избирателей.
Таким образом, Байден получил поддержку еще 10 выборщиков. Общее количество выборщиков, поддерживающих кандидата, – 237. Для победы нужно 270. Трамп поддержку 213 выборщиков.
Примечательно, что в 2016 году Дональд Дж. Трамп стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, который победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия. Он опередил Хиллари Клинтон менее чем на 30 тысяч голосов.
В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
Кроме того, кампания Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане.
- Подсчет голосов продолжается еще в 6 штатах. О ситуации в них – читайте в материале.