Об этом свидетельствуют данные различных опросов на территории США.
За три недели до президентских выборов Байден уверенно опережает Трампа, как кандидата от Республиканской партии.
Новый опрос британской консалтинговой компании Opinium Research и Guardian показал, что 57% американцев готовы отдать на выборах голоса за Байдена. У Трампа, согласно этому опросу, 40% поддержки избирателей.
В опросе участвовали 2003 респондента старше 18 лет в период с 8 по 12 октября.
В Guardian отметили, что рейтинг Байдена вырос после смерти судьи Верховного суда США Рут Гинзбург, провала Трампа на дебатах и вспышки коронавируса в Белом доме.
Показатели Байдена укрепились и по данным проса, проведенного по заказу американской телекомпании CNN в октябре. За Байдена собираются проголосовать 57% американцев, а за Трампа – 41%.
Опрос проводили по телефону в период с 1 по 4 октября среди 1205 респондентов. Допустимая погрешность выборки для всех респондентов составляет +/- 3,3 при достоверности 95%.
Также Байден лидирует в некоторых ключевых американских штатах.
Данные Ipsos:
- штат Мичиган: Байден 51%, Трамп 43%;
- Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%.
Опрос Университета Нью-Гемпшира – Байден 55%, Трамп 43%.
Опрос RMG Research:
- Штат Флорида: Байден 48%, Трамп 46%;
- Северная Каролина: Байден 47%, Трамп 45%.
Опрос SurveyUSA:
- Штат Северная Каролина – Байден 50%, Трамп 45%.
Опрос Университета Monmouth в штате Северная Каролина – Байден 49%, Трамп 46%.
Опрос WPA Intelligence в штате Невада: Байден 44%, Трамп 42%.
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