Об этом свидетельствуют данные различных опросов на территории США.

За три недели до президентских выборов Байден уверенно опережает Трампа, как кандидата от Республиканской партии.

Новый опрос британской консалтинговой компании Opinium Research и Guardian показал, что 57% американцев готовы отдать на выборах голоса за Байдена. У Трампа, согласно этому опросу, 40% поддержки избирателей.

В опросе участвовали 2003 респондента старше 18 лет в период с 8 по 12 октября.

В Guardian отметили, что рейтинг Байдена вырос после смерти судьи Верховного суда США Рут Гинзбург, провала Трампа на дебатах и вспышки коронавируса в Белом доме.

Показатели Байдена укрепились и по данным проса, проведенного по заказу американской телекомпании CNN в октябре. За Байдена собираются проголосовать 57% американцев, а за Трампа – 41%.

Опрос проводили по телефону в период с 1 по 4 октября среди 1205 респондентов. Допустимая погрешность выборки для всех респондентов составляет +/- 3,3 при достоверности 95%.

Также Байден лидирует в некоторых ключевых американских штатах.

Данные Ipsos:

  • штат Мичиган: Байден 51%, Трамп 43%;
  • Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%.

Опрос Университета Нью-Гемпшира – Байден 55%, Трамп 43%.

Опрос RMG Research:

  • Штат Флорида: Байден 48%, Трамп 46%;
  • Северная Каролина: Байден 47%, Трамп 45%.

Опрос SurveyUSA:

  • Штат Северная Каролина – Байден 50%, Трамп 45%.

Опрос Университета Monmouth в штате Северная Каролина – Байден 49%, Трамп 46%.

Опрос WPA Intelligence в штате Невада: Байден 44%, Трамп 42%.