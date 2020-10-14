У кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена самый высокий уровень поддержки избирателей за последние 84 года.

Об этом свидетельствуют данные различных опросов на территории США.

За три недели до президентских выборов Байден уверенно опережает Трампа, как кандидата от Республиканской партии.

Новый опрос британской консалтинговой компании Opinium Research и Guardian показал, что 57% американцев готовы отдать на выборах голоса за Байдена. У Трампа, согласно этому опросу, 40% поддержки избирателей.

В опросе участвовали 2003 респондента старше 18 лет в период с 8 по 12 октября.

В Guardian отметили, что рейтинг Байдена вырос после смерти судьи Верховного суда США Рут Гинзбург, провала Трампа на дебатах и вспышки коронавируса в Белом доме.

Показатели Байдена укрепились и по данным проса, проведенного по заказу американской телекомпании CNN в октябре. За Байдена собираются проголосовать 57% американцев, а за Трампа – 41%.

Опрос проводили по телефону в период с 1 по 4 октября среди 1205 респондентов. Допустимая погрешность выборки для всех респондентов составляет +/- 3,3 при достоверности 95%.

Также Байден лидирует в некоторых ключевых американских штатах.

Данные Ipsos:

штат Мичиган: Байден 51%, Трамп 43%;

Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%.

Опрос Университета Нью-Гемпшира – Байден 55%, Трамп 43%.

Опрос RMG Research:

Штат Флорида: Байден 48%, Трамп 46%;

Северная Каролина: Байден 47%, Трамп 45%.

Опрос SurveyUSA:

Штат Северная Каролина – Байден 50%, Трамп 45%.

Опрос Университета Monmouth в штате Северная Каролина – Байден 49%, Трамп 46%.

Опрос WPA Intelligence в штате Невада: Байден 44%, Трамп 42%.