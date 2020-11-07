Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов все еще продолжается, так как необходимо обработать бюллетени от граждан, которые голосовали по почте.

Какая ситуация в пяти ключевых штатах, от которых зависит исход выборов – разбирались #Буквы.

После закрытия избирательных участков, 3 ноября, голоса американцев, которые проявили свое волеизъявление непосредственно в день выборов, посчитали буквально за несколько часов. В тот момент казалось, что выиграть выборы вполне может нынешний американский президент Дональд Трамп.

Ситуация кардинально изменилась из-за подсчета голосов избирателей, которые проголосовали по почте, отправив свой бюллетень вплоть до 3 ноября. Все бюллетени, которые были отправлены до закрытия избирательных участков (это можно определить по дате на штампе конверта), необходимо обработать.

Когда президент Трамп увидел, что теряет лидерство в штатах, от которых зависит его победа на выборах – потребовал прекратить подсчет голосов, заявил о фальсификациях, хотя не имел для этого оснований, его штаб подал несколько судебных исков с требованием пересчитать голоса.

В этом году по почте проголосовало рекордное количество американцев в истории – более 100 миллионов человек.

Аризона

По данным госсекретаря Кэти Хоббс, демократа, в Аризоне осталось подсчитать от 250 до 270 тысяч бюллетеней. 137 тысяч из этих бюллетеней были в округе Марикопа, самом густонаселенном округе.

Позже в округе заявили, что получили еще 60 тысяч бюллетеней по почте.

В округе Пима осталось обработать 25 тысяч бюллетеней, а в округе Пинель – 34 тысячи.

На данный момент в Аризоне подсчитано 90% голосов.

У Байдена 49,7% поддержки избирателей, а у Трампа – 48,8%. Ранее в штате побеждали кандидаты в президент от Республиканской партии.

На кону – 11 голосов выборщиков.

Джорджия

В пятницу Байден с небольшим отрывом ушел вперед. Это произошло после того, как были подсчитаны голоса в округе Клейтон (пригород Атланты). В связи с этим в штабе Республиканской партии заявили, что намерены требовать через суд пересчета голосов. Но до утра Байден укрепил лидерские позиции в штате.

“Из примерно 5 миллионов голосов у нас будет перевес в несколько тысяч. С таким небольшим перевесом в Джорджии возможен пересчет”, – заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

Штату еще предстоит обработать не менее 13 тысяч бюллетеней, в том числе бюллетеней с ошибками, которые избиратели могут исправить. Из них более 4800 бюллетеней в округе Фултон, крупнейшем в штате Джорджия, включая Атланту, в том числе 3600 были приняты и 1200 отклонены.

Победа в Джорджии равна 16 голосам выборщиков.

Сейчас у Трампа 49,3% поддержки избирателей в штате. Байден опережает его всего на 0,1%. Разрыв между кандидатами составляет 4 тысячи голосов, в пользу Байдена.

Обработано 99% бюллетеней.

Невада

В Неваде, штате, где, как правило, поддерживают демократов, подсчитано только 87% голосов избирателей. Сейчас лидирует Байден. На кону – 6 голосов выборщиков.

Байдена поддержали 49,8% избирателей, а Трампа – 48%.

Байден значительно вырвался вперед после оглашения результатов подсчета в округе Кларк, родине Лас-Вегаса.

В четверг госсекретарь штата Невада заявлял, что осталось подсчитать около 190 тысяч бюллетеней по всему штату, из которых 90% поступили из округа Кларк, самого густонаселенного округа штата и оплота демократов.

Северная Каролина

Трамп лидирует в Северной Каролине. У него 50,1% поддержки избирателей штата. У его соперника, Джо Байдена, на 2 % меньше.

Важно – в штате обработали 99% бюллетеней. На кону – 15 голосов выборщиков.

В штате возникла проблема с голосованием по почте. Они отправили около 112 тысяч бюллетеней, которые граждане не прислали обратно. Пока что не понятно – они оставили бюллетени дома и проголосовали лично на избирательном участке, или же эти бюллетени еще не обработали в точке получения корреспонденции и не отправили в штат.

Точный ответ в штате ожидают 12 или 13 ноября.

Пенсильвания

Байден вырвался вперед в Пенсильвании после того, как в пятницу стало известно о новых бюллетенях из Филадельфии.

Государственный секретарь штата Кэти Буквар, демократ, заявила, что большинство бюллетеней, отправленных по почте, было подсчитано, и штат начинает обработку предварительных бюллетеней.

В штате осталось посчитать менее 5% бюллетеней, отправленных по почте. Это около 40 тысяч.

На данный момент отрыв между кандидатами составляет всего 0,4%. У Байдена – 49,6% поддержки, а у Трампа – 49,2%. Байден опережает Трампа почти на 29 тысяч голосов.

В штате обработано 99% голосов избирателей. На кону – 20 голосов выборщиков.

К слову, победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.